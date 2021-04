Oranje boven tijdens de Koningsspelen

RODEN – Voor de negende keer vierden de basisschoolleerlingen afgelopen week de Koningsspelen. Op De Hoeksteen in Roden zongen en dansten groep één tot en met vier mee met het lied ‘Zij aan zij’ van Kinderen voor Kinderen. Daarnaast speelden zij met looppony’s en -fietsen en genoten zij van een heerlijk ijsje in de kleuren van de Nederlandse vlag. Ook voor de hogere klassen van de basisschool was er vertier. Zij leefden zich uit tijdens vier verschillende sporten bij de korfbalvelden. Meer over de Koningsspelen leest u elders in deze krant.