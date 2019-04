Oranje concert samen met koor Voicemail uit Veenhuizen

RODEN – Op 6 april geeft Oranje zijn jaarlijkse voorjaarsconcert in de Pomstee in Roden. Dit jaar hebben we Voicemail uit Veenhuizen uitgenodigd om de avond compleet te maken. Voicemail is een enthousiast koor die in 1999 is opgericht. Het koor bestaat uit 30 leden in de leeftijd van 20 tot 70 jaar en wordt de laatste 5 jaar geleid door Peter Kleefman oud JWF speler. Het repertoire wat ze zingen is overwegend christelijke muziek van Bach, gospel, en Taize en natuurlijk ook eigentijdse popmuziek met een boodschap.

Oranje bestaat op het ogenblik uit 40 leden van jong tot oud. Zo heeft het een goedlopend jeugd orkest die dit jaar de jaren 70 laat horen uit eigen verzoek van de leden. Het A orkest speelt ook weer een gevarieerd programma zoals een solostuk met Wilco Boekhoven als voorbereiding voor het verplichte werk voor het spikerfestival in Mei waar we de 4e divisie moeten verdedigen. Ook Walt disney, koraal bewerkingen.

Ook is er weer een verloting dus u bent weer van harte uitgenodigd om van een gevarieerd muziek avondje te genieten met Christelijk muziekvereniging Oranje onder leiding van Wilbert Zwier en het koor Voicemail uit Veenhuizen.