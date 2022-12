Oranje Vereniging Roden herrijst met gloednieuw  en voltallig bestuur

‘Liever een geweldig klein evenement, dan een half groot evenement’

RODEN – Het leven van de Stichting Oranje Vereniging Roden hing al jaren aan een zijden draadje. De vrijwilligers in het bestuur werden steeds ouder en hadden begrijpelijkerwijs steeds minder zin om de kar te trekken. Corona hielp ook niet mee. Maar het tij lijkt te zijn gekeerd, in de vorm van Charlotte Bakker.

De 34-jarige Charlotte heeft een evenementenbureau in Roden en kon het niet aanzien dat het oranjefeest ter ziele zou gaan. ‘Ik stond er dit jaar ook al, bij de kleedjesmarkt. We hebben toen snel nog even wat verkeersregelaars opgetrommeld. Als Jeroen Bezu en Wietse Rozema toen niet waren opgestaan, was het over en uit geweest. Ook Anton Ananias is een van die mensen die de kaars brandend hielden. Ze zitten niet in het dagelijks bestuur, maar hebben veel connecties in Roden. Ik heb me aangemeld en heb meteen een oproep op sociale media gedaan. Daar kwamen genoeg reacties op. Ik heb natuurlijk door mijn werk ook een groot netwerk en ben actief in het dorp. Het leuke is dat we nu met zeven man zijn, allemaal jonge mensen. Ook mensen met kinderen, die het belangrijk vinden dat het feest doorgang kan blijven vinden. Iedereen heeft een taak in het bestuur.’



Momenteel worden dozen met spullen uitgeplozen om eens te kijken wat er allemaal nog is. ‘We komen stapels oude donateurskaarten tegen. Die mensen gaan we allemaal weer aanschrijven. De kosten van donateurschap zijn 5 euro, dat is in corona stopgezet. We hopen dat mensen weer lid willen worden, zodat we weer wat geld in kas krijgen. Gelukkig is er nog iets over, voor de komende koningsdag. Ook zijn er potjes vanuit het rijk.’

Charlotte keek afgelopen jaar nog even mee, maar gaat het komende jaar volop aan de bak. ‘Deze keer is het een eigen evenement. We moeten even kijken wat we kunnen doen. Ik heb liever een geweldig klein evenement, dan een half groot evenement. Maar sowieso natuurlijk een kleedjesmarkt, een opening door de burgemeester en we gaan het volkslied zingen. Ook hopen we op een fanfare, we hebben de verenigingen al een uitnodiging geschreven. Ook sportclubs worden uitgenodigd om clinics te geven. Ik zou een podium willen voor kinderen. We hebben natuurlijk die mooie koepel in Roden, dat zou ideaal zijn. En denk aan dingen als een springkussen, spelletjes, een poffertjeskraam. We zorgen ook voor een paar foodtrucs. In overleg met de horeca. Daar hadden we de laatste keer niet aan gedacht, waardoor de horeca het wel heel erg druk kreeg. We gaan zoveel mogelijk lokale bedrijven uitnodigen.’

Ook scouting met weer een podium krijgen, vindt ze: ‘Ik wilde vroeger op Scouting zodra ik een grote brug zag die ze hadden gebouwd, ongeveer op de plek waar nu de Trekpleister en bakker Bart zitten. Ik vond dat zo geweldig! Ik probeer Scouting er nu dus ook weer bij te krijgen.’

‘Samen met de horeca’



De Stichting Oranje Vereniging Roden staat open voor input van anderen. ‘Ja, het feest is van iedereen, dus kom maar op. Ook hebben we nog steeds vrijwilligers nodig, mensen die willen helpen bij de organisatie. Van posters ophangen tot verkeersregelaars, er is van alles te doen op zo’n dag.’ Door haar evenementenbureau staat er veel onder haar sneltoets, vertelt Charlotte. ‘Ik weet natuurlijk de weg wat organiseren betreft en dat scheelt aanzienlijk. Ik kwam in 2019 terug naar Roden, vanuit Zuid-Afrika. Ik begon mijn bedrijf en toen ging alles op slot.’ Ze ziet wel een nog groter feest voor zich, over een paar jaar. ‘Nou ja, ik moet niet op de zaken vooruit lopen natuurlijk, maar ik zou wel een groot feest willen voor jong en oud. En ook de jongvolwassenen erbij betrekken. En dan in samenwerking met de horeca. Dat samenwerken doen we nu al zoveel mogelijk.’



Met het organiseren van de Koningsdag wil Charlotte iets teruggeven aan Roden. ‘Roden is een mooi dorp. Er is altijd iets te doen. Neem nu de Roder Markt, daar komen de mensen echt van heinde en verre op af. Een mooi oranjefeest hoort ook in het rijtje.’