Oranjefonds roept organisaties op om activiteiten voor NL Doet uit te stellen

REGIO – Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) heeft het coronovirus officeel uitgeroepen tot pandemie, wereldwijde epidemie. Daarom roept et Oranjefonds organisaties die meedoen aan NL Doet op om hun activiteiten uit te stellen. Het fonds vindt het vanwege de ontwikkelingen rondom het coronavirus niet verantwoord om de activiteiten door te laten gaan.

“Met pijn in ons hart geven we dit advies”, laat waarnemend directeur Marc van Hal weten aan de NOS. “NL Doet is immers een feest van sociale verbinding. Maar er is niks belangrijker dan gezondheid.”

De vrijwilligersdag stond voor komende vrijdag en zaterdag gepland. Ook in Noordenveld was het de bedoeling dat vrijwilligers aan de slag gaan met opruim,- schoonmaak en opknapkklussen bij verenigingen of maatschappelijke organisaties. Of deze of een deel daarvan wel of niet doorgaat, is op dit moment nog niet bekend. Ontwikkelingen worden gemeld in een update van dit bericht. Om 15:00 komt premier Rutte met een persconferentie.

Het Oranjefonds vraagt de deelnemers om hun activiteiten op een ander moment door te laten gaan. Er komt geen nieuwe landelijke datum.

Scholen dicht

Het is ook mogelijk dat scholen in Nederland op slot gaan. Dat is wat de schoolleidng wil om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op dit moment wordt crisisoverleg gevoerd. Later op de dag zal er meer duidelijkhedi volgen.