Oranjegekte breekt los!

RODEN/REGIO – De oranjekleding, de toeters en bellen kunnen weer uit de kast, want aanstaande vrijdag begint het EK voetbal! Voor het eerst sinds 2014 is Nederland weer van de partij op een eindtoernooi. Op zondag 13 juni speelt Oranje de eerste wedstrijd tegen Oekraïne en daar kijkt heel Nederland reikhalzend naar uit. Dat is ook te zien in Roden, waar al vele woningen versierd zijn in de rood-wit-blauwe kleuren. Laten we hopen dat het effect heeft en dat de ploeg van bondscoach Frank de Boer weet te verrassen. Lees de komende weken alles over het EK in de EK-bijlage in deze krant!