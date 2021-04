Organisatie Leekster Voetbalgala heeft goede hoop op weer een editie zoals voorheen

“Het toernooi heeft ook een sociale functie en zorgt voor binding met de clubs”

LEEK – Eind dit jaar vindt alweer de 35e editie plaats van het Leekster Voetbalgala. Tijdens een gesprek in het café van Harrie v/d Heide namen Gerard Bosman, Frits Poelman en Gert Klooster 36 jaar geleden het eerste initiatief om het toernooi op poten te zetten. Het bleek een gouden greep, want het zaalvoetbaltoernooi voor veldverenigingen dat in de korte winterstop plaatsvindt, is mateloos populair bij voetballiefhebbers en trekt elk jaar veel bekijks van supporters uit de regio. Helaas kon door de coronapandemie het toernooi afgelopen winter niet doorgaan. Toch heeft de organisatie, onder leiding van Marja Adema-Wardenier, er alles aan gedaan om het deze afgelopen winter in een aangepaste vorm door te laten gaan. Echter kon door de aanscherping van de Coronamaatregelen voor het eerst in 35 jaar een dikke streep door het toernooi en dat valt rauw op het dak van de organisatie.

Marja (57) is voorzitter van de organisatie van het toernooi en baalde ontzettend van de beslissing, maar het kwam natuurlijk ook voor haar niet als een verrassing. “We hebben geprobeerd om er een minitoernooi van te maken, met acht spelers per team en twee begeleiders en dan acht teams per avond. Op dat moment mochten we nog met maximaal 100 man in Sportcentrum Leek. Met dit concept konden we ons keurig aan die regel houden. Uiteindelijk werden deze regels ook weer aangescherpt door het kabinet en kon er definitief een streep door het toernooi. Dat was natuurlijk balen, maar niet geheel onverwacht”

Marja is opgegroeid in Heerenveen en zit zelf al meer dan dertig jaar in de voetballerij, een ontzettende liefhebber dus! Als vrouw houdt ze zich toch goed staande in de machowereld van het voetbalbal vol met testosteronbommen. “Ik ben zelf vele jaren scheidsrechter en bestuurslid geweest. Op deze manier leer je toch omgaan met alle dingen en vind je uiteindelijk je weg”, gaat ze verder. Inmiddels is de inwoner van Roden alweer een aantal jaren voorzitter van het Leekster Voetbalgala en dat doet ze met ontzettend veel plezier. Toch geeft ze aan dat het organiseren van zo’n toernooi veel van je vraagt. “Ik heb ook nog een fulltime baan, dus ik heb nauwelijks tijd over. Het vreet ontzettend veel energie en daarom ben ik ook niet van plan om dit nog jaren te doen. Het is op den duur ook tijd om het stokje over te geven.”

Het lijkt nog ver weg, maar de organisatie heeft de speeldata voor de 35e editie inmiddels vastgelegd. Het gaat er vanuit dat er komende winter weer volop in de zaal gevoetbald kan worden in Sportcentrum Leek. De feestdagen in twee weekenden zitten de speeldata aardig in de weg en daarom is besloten om de 2e ronde van het A-toernooi op twee doordeweekse avonden te spelen. De speeldata voor de deelnemende verenigingen zijn:

Vr. 17 dec. B Toernooi

Za. 18 dec. Vrouwen 1e ronde

Di. 21 dec. 1e ronde A Toernooi

Wo. 22 dec. 1e ronde A Toernooi

Do. 23 dec. 1e ronde A Toernooi

Di. 28 dec. 2e ronde Vrouwen

Wo.29 dec. 2e ronde A Toernooi (2 poules)

Do. 30 dec. 2e ronde A Toernooi (2 poules)

Za. 8 jan. Gala-avond

Voorbereiding

De voorbereidingen draaien nog niet op volle toeren, maar er wordt wel voorzichtig gekeken naar bepaalde zaken. Zo is de organisatie op dit moment aan het rondneuzen om het bestuur rond te krijgen. Doordat er iemand gaat stoppen is er een plek in het bestuur die nog gevuld moet worden. De verdere voorbereidingen starten middenin de zomer. “Meestal als de scholen weer beginnen, starten wij ook met de eerste vergaderingen. Al vrij in het begin van de voorbereidingen wordt het deelnemersveld bepaald. Er wordt geïnventariseerd naar clubs uit de regio en vervolgens gaat de organisatie over tot actie. Clubs worden uitgenodigd. Er is geen vrije opgave. De meeste clubs zijn gelegen tussen de geografische driehoek Groningen, Assen, Drachten. Toch zijn we altijd afhankelijk van de agenda van de clubs. We doen ons best om de uitnodigingen zo vroeg mogelijk te sturen, maar uiteindelijk ligt de beslissing bij de vereniging zelf. De laatste jaren zijn er in deze ‘voetballoze’ periode meerdere zaalvoetbaltoernooien in het Noorden en het komt wel eens voor dat een club kiest voor een ander toernooi. Ook krijgen we wel eens afmeldingen door bijvoorbeeld trainingskampen in de winter. Ook merk je tegenwoordig meer dat clubs gaan fuseren. Op die manier wordt er ook weer een club geschrapt van de potentiële deelnemerslijst. De regio voor het toernooi is ondertussen al iets groter geworden. We moeten creatief zijn om het toernooi te completeren met teams die graag willen deelnemen. In het B-toernooi spelen sowieso de 5e klassers. Deze teams hebben dan ook kans op een prijs én dus ook te spelen op de Gala-avond voor een volle zaal.”

“Sinds een paar jaar spelen de vrouwen ook bij het Leekster Voetbalgala. Doordat het vrouwenvoetbal steeds populairder werd, stelde Gerard Bosman dit voor en dat was een prima idee. Het is echt een succes! Er is voor dit extra toernooi nauwelijks ruimte om uit te breiden en het maximale aantal van 20 deelnemende vrouwenteams zal waarschijnlijk eerst zo blijven.”

Behalve dat de organisatie een goed toernooi neer wil zetten, heeft het toernooi volgens Marja ook nog een andere functie: “Het toernooi heeft ook een sociale functie, doordat de meeste verenigingen op het veld op vrijwel dezelfde tijdstippen spelen, horen of zien ze elkaar nauwelijks. Tijdens het toernooi is er de mogelijkheid om even met elkaar te praten en na afloop gezellig een biertje te drinken. Het zorgt ook voor binding met de clubs onderling.”

Loting

Voorafgaand aan het toernooi is er een lotingsavond. Allereerst wordt het B-toernooi geloot en een aantal teams van het B-toernooi gaan mee bij de loting voor het A-toernooi. “Alle finalisten van de vorige editie worden hier als laatst ingeloot. De loting begint met de teams uit het B-toernooi, gevolgd door de teams die het uit het A-toernooi het minst goed hebben gedaan hebben dat jaar ervoor. Dit gebeurt op dezelfde manier als bij bijvoorbeeld de UEFA, met balletjes dus.”

Ook is er ieder jaar een bekende Nederlander die de loting verricht. Daarna vertelt deze persoon nog een leuk verhaal over zijn of haar belevenissen in de sport. Tijdens de laatste editie was dit Eredivisie scheidsrechter Jochem Kamphuis. Voorgaande jaren zaten ook gasten als Gert-Jan Verbeek, Henk de Jong en Gerard Kemkers op de spreekstoel.

Voor het echter zover is, is er dus nog veel werk aan de winkel voordat het 35e Leekster Voetbalgala van start kan gaan.