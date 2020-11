Organisaties willen geen grote drommen kinderen naar centrum

Geen grote lampionfeesten in de regio

REGIO – Hoewel er zeker enkele lampionlopers zullen zijn waar te nemen op 11 november, blijven de grote Sint-Maarten feesten uit. Dat betekent dat er geen lampionnenoptocht is in Peize en dat ook de Albertsbaan in Roden vrijwel leeg zal blijven. Ook scholen bereiden zich op een andere manier voor op 11 ‘lichtje lopen’.

De jaarlijkse traditie van de lampionnenoptocht in Peize wordt dit jaar gemist. Al sinds jaar en dag is het goed gebruik om te verzamelen in het centrum van het dorp, om van daaruit door het dorp te trekken. Het levert prachtige beelden op van de meest schitterende lampionnen, ondersteunt met het geluid van honderden zingende kinderen. Dit jaar slaat men even een editie over. Organisator Volksvermaken Peize had al snel door dat het niet wenselijk is om zoveel mensen bijeen te brengen. Het gevolg, zo weet Volksvermaken-voorzitter Richard Veurman, is dat de kinderen nu meer de buurten in gaan. ‘En dat is op zich ook wel mooi’, vindt hij. ‘Persoonlijk vind ik het best wat hebben dat de kinderen nu meer de buurten in gaan. Voor de inwoners van Peize ook leuk, denk ik. Al zullen er ook mensen zijn die er niet op zitten te wachten.’

In Roden heeft de Zakenkring laten weten het niet verantwoord te vinden om kinderen naar het centrum te laten komen. Dat de lampionlopers doorgaans allemaal onder de dertien jaar zijn, doet daar volgens het bestuur niks aan af. Jaarlijks mogen de winkeliers op honderden (de Zakenkring schat zo’n vijfhonderd kinderen) rekenen. ‘Het lijkt ons niet verstandig om zoveel traffic voor dit doel naar de leden van het centrum te bewegen’, laat het bestuur weten.

Ook de Handelsvereniging Leek-Nietap organiseert zelf niets. ‘De laatste jaren hebben we het groots aangepakt rondom Sint-Maarten’, laat voorzitter Yvonne de Weerd weten. ‘Maar eind oktober hebben we kenbaar gemaakt naar onze leden dat we dit jaar niets gaan organiseren. We raden de ouders van kinderen af om met hun kinderen naar de winkels te komen. We horen geluiden van winkeliers die hopen dat men zich hier ook aan gaat houden.’

Volgens De Weerd vinden sommige winkeliers het best spannend. ‘Ze willen niet dat het straks alsnog heel druk gaat worden in het centrum. Dat geeft geen vertrouwd gevoel.’ Wel stelt De Weerd het jammer te vinden dat er niets kan worden georganiseerd. ‘Dat is hartstikke jammer. Maar momenteel is het gewoon niet anders.’

In Norg zijn ondernemers vrij om iets met Sint-Maarten te doen. De Zakenkring Norg e.o. hoopt op de eigen verantwoordelijkheid van ondernemers en inwoners, zo vertelt voorzitter Jannie Koops. ‘Wij organiseren als Zakenkring niets gezamenlijks met Sint-Maarten. Wel geven we advies. Tijdens Sint-Maarten komen kinderen hier vaak langs de winkels. Persoonlijk vind ik het dan niet verstandig om daar als winkel veel aandacht aan te besteden.’ Verbieden doet de Zakenkring desondanks niet. ‘Het blijft aan de ondernemer zelf. Ook de gemeente Noordenveld nam hier geen stelling in, waardoor het op de eigen verantwoordelijkheid aan komt. Het was misschien makkelijker geweest als de gemeente wél stelling had genomen. Dan weet iedereen in ieder geval waar ze aan toe zijn.’

Knutselen op scholen

Hoewel de grote Sint-Maarten activiteiten dit jaar geen doorgang vinden, wordt er op scholen druk gewerkt aan lampions. Wat te denken van in Peize, waar men op De Eskampen de hele week bezig was met een fraaie lampion. Zoals op de foto te zien is, zijn de kinderen ook dit jaar weer trots op hun prachtige versiersels.

Vreemd is het echter wel. Want wie gaat er nog langs de deuren? ‘Dat is natuurlijk een keuze van de ouders’, geeft Han Kemker, directeur van OBS de Hekakker in Norg aan. ‘Wij laten de kinderen in ieder geval een lampion maken, al is het maar voor de sfeer of om thuis te laten zien. Of ze er daadwerkelijk mee op pad gaan, is aan de ouders. Wij bemoeien ons daar niet mee. Een gezamenlijke activiteit hebben wij verder ook niet.’

Waar er op andere jaren een ‘Lampionkijkavond’ werd georganiseerd, is ook dat van de baan. ‘Op zo’n avond konden ouders op de school komen kijken naar alle lampions. Dat kan nu natuurlijk niet doorgaan.’