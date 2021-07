Orgelconcert Sietze de Vries in Koepelkerk Veenhuizen

VEENHUIZEN – Maandag 19 en 26 juli om 20.00 uur geeft Sietze de Vries uit Niezijl een orgelconcert in de Koepelkerk in Veenhuizen. De titel van het programma luidt ‘Van Amsterdam naar Hamburg’, met werken van Titelouze, C.P.E. Bach, J.S. Bach en eigen improvisaties. De entree bedraagt 10 euro. Aanmelden is mogelijk via info@cultureleraadnorg.nl of www.cultureleraadnorg.nl.

Sietze de Vries volgde zijn orgelopleiding bij onder andere Wim van Beek en Jos van der Kooy. Bij laatstgenoemde studeerde hij ook improvisatie, net als bij de illustere Jan Jongepier. Tijdens en na zijn studie aan de conservatoria van Groningen en Den Haag won Sietze maar liefst vijftien prijzen bij diverse orgelconcoursen, met als hoogtepunt het winnen van het internationale improvisatieconcours in Haarlem in 2002. Daarnaast doceert en jureert hij in vele Europese landen, maar ook in de Verenigde Staten, Canada, Rusland, Zuid-Afrika en Australië. Als docent is hij verbonden aan het Prins Claus Conservatorium in Groningen. Ook is hij organist van de Groningse Martinikerk als opvolger van Wim van Beek. In zijn functie van artistiek leider van het Orgel Educatie Centrum Groningen, promoot hij het historische orgelbezit van de provincie.