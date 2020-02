Ot en sien op de fles

RODEN – ‘Alle stakeholders zullen er zijn’, lacht Bert Jan Stadman, wanneer de Ongenode Gast hem een uur voor de presentatie van het ‘Ot en Sien bier’ belt. U leest het goed: Ot en Sien bier. Bier met een historie dus. Of in ieder geval een historisch tintje. Bij zijn is meemaken, zult u begrijpen en dus ging de Ongenode Gast op pad. Op naar Het Wapen van Drenthe.

‘Aan het eind van de avond spoedt Nederland zich huiswaarts…’. Een mooie zin, maar niet van toepassing op de Ongenode Gast dus. Vandaag overigens een genode gast, zoals u uit de inleiding had kunnen begrijpen. Eenmaal binnen staan brouwer Jacob van der Werk, Scheepstra Kabinet- coryfee Alie Folkerts en Cruwijn-eigenaar Bert Jan Stadman al in de startblokken. Achter hen een grote banner, met daarop de drie verschillende Ot en Sien biertjes. Blond, dubbel en triple, allen voorzien van een eigen kleur. Op de banner staan de teksten ‘De trots van Drenthe’ en ‘Iets bekends, iets nieuws, iets heerlijks’.

Brouwer van het bier is Jacob, sinds 2016 trotse bezitter van Brouwerij Vrolijcke Joncker. Het is dezelfde brouwerij die voorafgaand aan de herindeling van het Westerkwartier, alle vier de voormalige gemeenten een eigen bier schonk. ‘Een Drents biertje hadden we nog niet’, licht hij toe. ‘We speelden al langer met het idee om een Rodens biertje te doen en de link met Ot en Sien was snel gelegd.’

‘Ot en Sien stonden nog nooit op een bierflesje’, weet Alie. ‘Zelf mogen ze het bier ook niet drinken natuurlijk’, grapt ze. ‘Het is ook zeker niet bedoeld om kinderen aan de drank te helpen.’ Wel is ze er trots op dat Ot en Sien nu ook te proeven zijn. ‘Men kan in het Scheepstra Kabinet over ze lezen en over ze luisteren, maar nu kunnen ze Ot en Sien zelfs proeven. Prachtig!’

Bert Jan vult aan: ‘Ot en Sien leeft in het dorp. Dat merk je. Dus een Ot en Sien biertje was vrij logisch.’ Logische partner werd Het Wapen van Drenthe. Men kan hier straks op het terras genieten van Ot en Sien bier, terwijl ze uitkijken over de Brink met daarop het beeld van Ot en Sien. Bart de Vries heeft zich inmiddels bij het gezelschap gevoegd. Er zitten ook gasten in het restaurant, dus af en toe moet hij de aandacht even verdelen. Ook de Zuivelhoeve is ‘stakeholder’, zoals Bert Jan dat zo definieert.

De biertjes komen in een fraai pakket. De flesjes zijn in frisse kleuren, terwijl het pakket zelf een ‘vintagelook’ heeft. Achterop het pakket staan bierviltjes, die men er zo uit kan drukken. En de koper van het pakket krijgt er hoogstwaarschijnlijk een flyer van het Scheepstra Kabinet bij. Laat dat maar aan Alie over. ‘Die kruisbestuiving, die samenwerking: dat is juist goed’, meent Bert Jan. Alie is het daar volledig mee eens: ‘Jullie zijn geniaal!’, klinkt het.

Het biertje blijkt bovenal lekker te zijn. Vol en romig, precies zoals de brouwer in gedachten had. Het liefst ziet hij dat het biertje straks volledig regionaal gebrouwen kan worden. ‘We doen al zoveel mogelijk lokaal en zijn in gesprek met boeren die graan willen verbouwen voor de productie van het bier’, laat hij weten. ‘Dan hebben we een volledig lokaal biertje en de productie wordt dan duurzamer én praktischer.’

Alie is volledig in haar nopjes. En dus overhandigt ze Bart, Jacob en Bert Jan een goodiebag. Voor Bart zit er nog wat voor de pasgeboren jongste telg in. ‘Jij hebt nu zelf je eigen Ot en Sien’, lacht Alie. Bert Jan noemt ze ‘ambassadeur van Ot en Sien’ en Jacob krijgt uiteraard ook de complimenten. Als Alie zelf nog een pakketje mee naar huis krijgt, is ze helemaal in haar nopjes. ‘Dat gaat mijn man geweldig vinden!’. Zelf beperkt ze zich tot één blond biertje. ‘We hebben vanavond nog een vergadering van het Scheepstra Kabinet. Er staat weer een hoop te gebeuren!’

Het Ot en Sien bier is per vandaag, 11 februari, te koop bij Brouwerij Vrolijcke Joncker, Cruwijn en De Zuivelhoeve. Daarnaast wordt het biertje geschonken bij Het Wapen van Drenthe. Dat u het even weet.

Wat: onthulling Ot en Sien bier

Wanneer: woensdag 5 februari

Hoe laat: 17:00 uur