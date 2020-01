Ot & Sien Judotoernooi groot succes

RODEN – Afgelopen zaterdag 11 januari was de 6e editie van het Ot & Sien judotoernooi in Roden. Dit toernooi wordt georganiseerd door judovereniging Chi-Do in Roden. Dit toernooi springt eruit door de gezellige sfeer en de leuke judowedstrijden. De deelnemers zijn zeer aan elkaar gewaagd, wat voor spannende wedstrijden zorgt. De toeschouwers zitten dicht op de mat, zodat ze niets van de wedstrijden hoeven te missen. Het toernooi staat goed bekend, waardoor al vroegtijdig het maximale aantal deelnemers van 115 was bereikt. Judoka’s van 15 verenigingen uit Groningen, Friesland en Drenthe deden mee. Op de mat hebben we prachtige been- en schouderworpen gezien en er waren spannende grondgevechten. De judoka’s van Chi-Do hebben goed gepresteerd. Er werden 4 gouden plakken, 2 zilveren en 7 bronzen plakken gewonnen. Demi Gjaltema won de beker voor de mooiste worp.