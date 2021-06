Oud-burgemeester Hoekstra verruilt het Westerkwartier voor Noordenveld

‘Zolang ik nog iets terug kan doen voor Leek, doe ik dat graag’

ZEVENHUIZEN – Op het terras van de woning van voormalig burgemeester Berend Hoekstra en zijn echtgenote Harma is het goed toeven. Rondom bloeien de irissen en het vingerhoedskruid, een pimpelmeesje vliegt af en aan om zijn jongen in een nestkastje te voeren en vanuit de enorme vijver klinkt een luid kwakend kikkerkoor. Zo op het eerste gezicht lijkt het geen plek die iemand ooit zou willen verlaten, maar toch gaat het echtpaar Hoekstra binnenkort verhuizen naar Norg.

‘We wonen hier met heel veel plezier,’ vertelt Hoekstra. ‘Maar het terrein is 10.000 vierkante meter. Zelf ben ik 68 jaar en mijn vrouw is 62. Daarom leek het ons goed om nu al iets kleiner te gaan wonen, nu het onderhoud aan het huis en de tuin ons nog niet tegenstaat. Met het grasmaaien ben ik nu anderhalf uur bezig.’ Door de drukte op de woningmarkt bestond wel de angst dat het huis al verkocht zou zijn voordat het echtpaar Hoekstra een nieuwe woning had gevonden. ‘Ik wilde niet de winter in een sta-caravan doorbrengen,’ lacht Hoekstra. Gelukkig vonden hij en zijn vrouw een optrekje aan de rand van Norg dat voor honderd procent aan hun wensen voldoet. De woning uit 1995 heeft vrij uitzicht op de es richting Westervelde en er is nog altijd voldoende ruimte wanneer de kinderen en kleinkinderen blijven logeren. ‘We hoefden niet per sé naar Norg, maar wilden wel graag vrij uitzicht omdat wij allebei zijn opgegroeid op de boerderij en van ruimte houden.’

Hoekstra kwam in Zevenhuizen wonen toen hij burgemeester werd van de voormalige gemeente Leek. Daarvoor zat hij onder andere twintig jaar in het onderwijs als wiskundeleraar en vestigingsdirecteur van een middelbare school in Groningen. ‘Ik was destijds helemaal niet politiek actief,’ vertelt Hoekstra. ‘Ik was bestuurslid bij de basketbalbond, vestigingsdirecteur van het Zernike college en ik schreef in mijn vrije tijd wiskundeboeken.’ Dat veranderde toen hij in 1997 gevraagd werd voor de kandidatenlijst van de VVD voor de gemeenteraadsverkiezingen in de gemeente Haren. Dat wilde Hoekstra wel, maar nog niet op een verkiesbare plek. ‘Ik wilde eerst kijken of het wel iets voor mij was,’ zegt hij daarover. Het was dan ook geen verrassing dat hij in 1998 niet in de gemeenteraad terechtkwam, maar tot zijn grote verbazing werd hij niet veel later wel gevraagd om wethouder te worden. ‘Ik had drie keer vanaf de publieke tribune een raadsvergadering bijgewoond,’ zegt hij. ‘Maar het was ook een unieke kans om eens iets anders te doen. Anders had is nog twintig jaar in het onderwijs gezeten. Dat was ook niet erg geweest, maar ik wilde nog wel eens iets anders.’ Uiteindelijk was Hoekstra zeven jaar wethouder in Haren. Dat beviel zo goed dat hij tegen zijn vrouw zei dat hij ook nog wel eens burgemeester wilde worden van een plattelandsgemeente in het Noorden of Oosten van het land. Toen de burgemeesterspost in Leek vacant kwam aarzelde Hoekstra dan ook geen moment. ‘Dat heb ik dertien jaar gedaan, tot de gemeentelijke herindeling van 2019.’

Oud-burgemeester Van der Laan van Noordenveld waarschuwde Hoekstra ooit voor het zwarte gat na het burgemeesterschap. Dat knoopte hij goed in zijn oren en toen het promotieplatform Leek (bestaande uit winkeliers, vastgoedondernemers, Rabobank, Nienoord en horeca) hem vroeg om voorzitter te worden zei hij dan ook snel ja.

‘Het is onze ambitie om reclamebelasting in te voeren in het centrum van Leek,’ vertelt Hoekstra. ‘Nu worden ondernemers lid van de Handelsvereniging. Vanuit de contributie worden evenementen betaald, zoals de sinterklaasintocht. Omdat niet iedereen meer lid is, willen we een reclamebelasting waaraan alle ondernemers meebetalen.’ In januari van dit jaar behandelde de raad van het Westerkwartier de reclamebelasting, die toen veel kritiek kreeg. ‘Winkeliers spraken in, omdat zij het gevoel hadden dat het draagvlak ontbrak. De communicatie was niet goed, mede door de coronapandemie.’ Vervolgens bezocht en informeerde het promotieplatform alle ondernemers in Leek. Volgens Hoekstra is nu bijna iedereen overtuigd van de noodzaak van reclamebelasting. ’92 procent heeft voor getekend,’ zegt de voormalig burgemeester. ‘De gemeente int de belasting en stuurt dit door naar de Handelsvereniging. Het is geoormerkt geld, dus het wordt ook zeker gebruikt waarvoor het is bedoeld.’ Ook bepaalt een select groepje niet waarvoor het geld wordt gebruikt, maar kan iedere belastingplichtige hierover meepraten tijdens de presentatie van de plannen in september.

Wat Hoekstra het meest mist aan het burgemeesterschap is zijn kantoor. Gelukkig kan hij nu af en toe gebruikmaken van de kantoorfunctie van Museum Nienoord. ‘Van het één komt dan natuurlijk weer het ander, en zo doe ik nu ook al projectmatig enkele klussen voor het museum, zoals de organisatie van een koetsentocht,’ lacht Hoekstra.

Ook wanneer de oud-burgemeester naar Norg verhuist, verandert niets aan zijn werkzaamheden in Leek. ‘Ik heb ontzettend veel te danken aan de gemeente Leek,’ zegt hij. ‘Zij boden mij de unieke kans om burgemeester te worden, dat is niet voor iedereen weggelegd. Zolang ik nog iets terug kan doen voor Leek, doe ik dat graag. Norg is de wereld ook niet uit.’

Wel stopt Hoekstra binnenkort als voorzitter van basketbalvereniging Flying Red in Roden, maar dat heeft een andere reden. ‘Door corona is de jeugdopleiding bijna verdwenen. Die moet helemaal opnieuw worden opgebouwd. Dat kan iemand met jonge kinderen beter. Zoiets duurt vijf tot tien jaar en ik zie mijzelf niet als 80-jarige nog langs de kant van het veld staan.’

In Norg ziet Hoekstra zichzelf wel oud worden. ‘Er is een goed voorzieningenniveau in het dorp en er is altijd wel wat te doen, zeker in de zomer. We hebben een slaapkamer en badkamer beneden, dus wij zijn voorbereid op de toekomst,’ zegt hij, om er vervolgens lachend aan toe te voegen: ‘Met de rollator naar de Garve wordt de volgende stap.’