Oud ic-arts: ‘De longen van mensen met overgewicht zijn voor het coronavirus een soort speeltuin.’

PEIZE – Mensen met overgewicht hebben meer last van corona, dan mensen zonder overgewicht. Dat stelt oud ic-arts Hans Bams uit Peize. De 66-jarige Peizenaar was hoofd van de Thorax Intensive Care in het UMCG. ‘Het is Peter van der Voort, het huidige hoofd van het ic, opgevallen dat bijna iedereen op de intensive care kampt met overgewicht’, aldus Bams. ‘Heel simpel gesteld zit het zo: hoe meer vet je hebt, hoe fijner het virus het in je lichaam heeft. Dat komt omdat mensen met overgewicht meer receptoren in hun longen hebben. Hierdoor worden deze mensen ernstiger ziek.’ Iedereen met een BMI van boven de 25, kampt met overgewicht. ‘Als zij corona oplopen, moeten ze aan de beademing en gaan ze het heel zwaar krijgen’, aldus Bams. ‘De longen van mensen met overgewicht zijn voor het coronavirus een soort speeltuin.’

Aanstaande dinsdag 7 april verschijnt er een groot interview met Bams in De Krant.