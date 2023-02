Oud-speler Martin Drent over wíe FC Groningen nog zou kunnen redden:

‘Wouter Gudde zou heel snel Joop Gall en Jan van Dijk moeten bellen



NORG/GRONINGEN – FC Groningen ontsloeg vorige week vrijdag technisch directeur Mark Jan Fledderus. Voor oud FC Groningen spits en trainer van GOMOS uit Norg Martin Drent was het geen verrassing. Wel verbaasde het moment hem en vindt hij dat Gudde nu krachtig moet doorpakken en als eerste een nieuwe trainer zou moeten aanstellen, ondanks de geweldige wedstrijd tegen FC Twente onder de huidige trainer Van der Ree. Drent heeft wel een idee wie dat zou moeten worden.

Geen verrassing dus voor de FC Groningen icoon, het ontslag van Fledderus en vooral onvermijdelijk: ‘Het moment heeft me wel verbaasd. Er zijn situaties geweest de afgelopen tijd waarin ontslag logisch zou zijn. Na de verloren wedstrijd tegen Fortuna Sittard. Na de twee nederlagen tegen Cambuur en Volendam. Al eerder, bijvoorbeeld voordat de transferperiode begon. Dan zou een nieuwe technisch directeur spelers kunnen aantrekken die hij nodig vindt. Nu heeft Fledderus zijn stempel nog op het aankoopbeleid kunnen drukken terwijl je eigenlijk zegt dat je geen vertrouwen in hem hebt. Dat is heel opmerkelijk.’

Drent vindt dat niet alleen Fledderus maar ook algemeen directeur Wouter Gudde verantwoordelijk is voor de huidige malaise. ‘Hij stond helemaal achter het aantrekken van Wormuth. En hij heeft Fledderus alle ruimte gegeven om te doen wat hij heeft gedaan. Er zijn veel mensen vertrokken onder de leiding van Gudde die in conflict zijn geraakt met Fledderus. Tal van echte clubmannen hebben daardoor via de achteruitgang de club verlaten. Steeds meer raakte het echte FC Groningen-gevoel op de achtergrond juist doordat die mensen zijn vertrokken. Ze hebben nu zelfs Te Wierik transfervrij naar mede degradatie kandidaat Emmen laten vertrekken. Dat is toch ongelofelijk beleid? Als je iemand nu goed had kunnen gebruiken is hij het wel. Met al zijn ervaring en wilskracht had hij van grote waarde kunnen zijn. Er zijn zoveel onbegrijpelijk keuzes gemaakt de afgelopen jaren. Een hele zorgelijke ontwikkeling waar Gudde mede verantwoordelijk voor is. Terwijl ze steeds zeggen dat ze het FC Groningen DNA en het gevoel willen bewaken. De werkelijkheid staat haaks op die woorden.’

Bel Gall en Van Dijk

Ook het aanstellen van Van der Ree als interim trainer kan niet op de support van Drent rekenen. De trainer van GOMOS denkt zelfs dat het een gevaarlijke vergissing is die zo snel mogelijk moet worden recht gezet. ‘FC Groningen zit in een absolute alarmfase. We staan laatste op de ranglijst. Het is crisis zoals het zelden crisis is geweest. Dan moet je toch als technische leiding snappen dat je nu iemand nodig hebt die ervaring heeft met dit soort ingewikkelde en moeilijke situaties. Juist nu! Ervaring is cruciaal. Van der Ree zal ongetwijfeld wat kunnen en is vast een heel aardige man maar hij heeft nu sterke mensen naast zich nodig. Dat is het allereerste en allerbelangrijkste wat Gudde nu moet gaan doen. Een sterke en ervaren trainer aanstellen.’

Drent weet ook wel naar wie dat telefoontje zou moeten gaan. ‘Er is nu iemand nodig die de club kent, die goed met mensen om kan gaan, tegen druk kan en een voetbalvisie heeft die aansluit bij FC Groningen. Dan vind ik dat Gudde zo snel mogelijk Joop Gall moet bellen. Hij past precies in dat profiel. Daarnaast zou Jan Van Dijk benaderd moeten worden als assistent. Ik weet dat beide mannen bereid zijn Groningen te helpen. Beide mannen hebben gezag, ervaring, kennen de club en weten als geen ander het optimale rendement uit een ploeg te halen. Ze passen dus perfect in hetgeen wat ik denk dat nu heel belangrijk is voor FC Groningen. Of ik zelf een rol zou willen spelen in de trainersstaf? Zeker! Met Gall en van Dijk zou ik prima kunnen samenwerken. Daarbij ben ik naast trainer van GOMOS groot supporter van FC Groningen. Wanneer ik iets voor de club kan betekenen en hulp kan bieden zal ik dat altijd doen.’

Drent wil aan degradatie niet denken en heeft nog steeds vertrouwen dat het goed komt. ‘Al vraag ik me wel af waar dat op gebaseerd is. Ik wil gewoon niet aan degradatie denken. We hebben er met Manu een sterke speler bij. We hebben Pepi in de spits. We hebben nog een aantal nieuwe spelers die misschien iets kunnen toevoegen. Ga aanvallend voetbal spelen zodat je de Euroborg achter het team krijgt. Met een paar goede trainers en het publiek massaal achter je als twaalfde man is er nog een kans. Daar moet Gudde vol voor gaan! Want dat verdient iedereen met een groen-wit hart.’