Ouderen Gastenhuis blij met kerstballen

RODEN – Levi en Aafke van groep 2 van de Gereformeerde Basisschool De Rank in Roden gaven trots enkele kerstversieringen aan ouderen van Het Gastenhuis aan de Schoolstraat. De hele klas was de afgelopen week druk aan het werk geweest en had de houten kersthangers versierd met verf en stiften. Ook het bijbehorende kaartje met de beste kerstwensen werd door de kleuters van groep 1/ 2 b van juf Klaaske Meliefste voorzien van mooie versierselen.

De school en het Gastenhuis zijn achterburen van elkaar. De school grenst aan de terrastuin van het ouderencomplex. Het Gastenhuis richt zich op wonen en verzorgen van dementerende ouderen. ‘We hebben goed contact met elkaar,’ verteld Klaaske Meliefste. ‘Vorig jaar al hebben we samen pepernoten gebakken en gegeten. Hier bewaren we nog steeds goede herinneringen aan. Nu dan hebben we kerstversieringen gemaakt voor in de kerstboom.’

De activiteit werd opgezet door Welzijn in Noordenveld. Cultuurcoach Jisca van Son was hierbij de initiatiefnemer. Jaïr Tanasale is als WiN medewerker verbonden aan het buurtwerk in Roden. ‘Nu ouderen geen bezoek mogen ontvangen in verzorgingstehuizen hebben we dit plan bedacht. Niet alleen voor De Rank, maar voor meerdere basisscholen in heel Noordenveld. Zo brengen we jong en oud met elkaar in verbinding. In deze coronatijd steken we zo iedereen een hart onder de riem,’ zegt Jaïr Tanasale.

Juf Klaaske Meliefste helpt mee om de kerstversierselen te overhandigen. De vijfjarige Levi en Aafke zijn op een krukje geklommen en kijken zo met hun gezichtje over het hek. Bewoonster Elien is maar wat verrast als zij de ballen in ontvangst mag nemen. ‘We hangen ze voor het raam,’ zegt zij. ‘Zo kunnen jullie ze ook zien vanuit de schoolbankjes.’ Levi en Aafke vinden het allemaal prima, zeker ook wanneer een andere bewoner van het Gastenhuis de koektrommel tevoorschijn haalt. ‘Een mooie activiteit met een goed einde,’ glimlacht Klaske Meliefste.