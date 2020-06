‘Ouderen houden minder rekening met afstand dan andere klanten’

Breed mag weer open, KlusWijs heeft het smoordruk

REGIO – Dat de ene onderneming meer hinder ondervindt van de coronacrisis dan de ander, mag geen grote verrassing heten. Bij Breed in Leek gaat men weer open, terwijl het bij Kluswijs in Nieuw-Roden de laatste tijd ontzettend druk is. Een nieuw rondje langs ondernemers in de regio leverde weer veel inzichten op.

Te beginnen bij Diercentrum Hopmans in Roden. Jessica Sommer vertelt dat de praktijk aan de Groene Zoom niet dicht hoefde. ‘Maar we stelden ons direct de vraag hoe we hier mee om zouden moeten gaan’, zegt ze. ‘Een aantal collega’s bleef aanvankelijk thuis en al vrij snel hadden we een idee om de kans op verspreiding zo laag mogelijk te houden. De eigenaren van de dieren hielden we zoveel mogelijk buiten het pand. De dieren haalden wij vervolgens buiten op. Op deze manier konden we de zorg blijven bieden. Alleen het preventief inenten was even stopgezet, maar daar zijn we een paar weken later weer mee begonnen.’

Hoezeer het coronavirus ook dieren treft, is nog niet helemaal duidelijk. ‘We denken dat het in mindere mate bij honden voorkomt’, zegt Sommer. ‘Maar daarover bestaan nog veel twijfels. 1,5 meter afstand houden tot dieren is lastig. Het aantal vragen over het coronavirus in relatie tot dieren, valt overigens wel mee.’

Terugblikkend op de afgelopen weken is Jessica vooral positief. ‘Ik denk dat we het goed hebben gedaan. We hadden de laatste tijd dat het mooier weer was, zodat het voor eigenaren minder vervelend was om even buiten te wachten. Met de privacy was het lastiger. Sommige gesprekken heb je toch liever privé, dan in de buitenlucht. Inmiddels bieden we weer alle zorg aan, maar mogen mensen nog niet onbeperkt het pand in. We blijven alert.’

Myrthe Been van Been Wonen ervaarde niet heel veel last van de coronacrisis. ‘We hebben besloten op donderdagavond de zaak gesloten te houden’, zegt zij. ‘Dat was toch al een rustige avond voor ons. De eerste weken zag je dat het rustiger was in de winkel, maar daarna ging het al gauw als vanouds. Een voordeel is dat wij geen supermarkt zijn. Het is niet zó druk en onze winkel is bovendien groot zat.’

Been ziet hoe mensen langzamerhand weer meer naar de winkel komen. ‘Mensen werken thuis en hebben meer tijd. Dan gaan ze samen erop uit om iets nieuws te zoeken voor in de woning. Dat kan dan opeens veel meer doordeweeks. Ik denk dat deze trend nog wel even door zal zetten. We zien dat we meer particuliere klanten en relatief minder zakelijke. Investeringen binnen een bedrijf worden misschien even uitgesteld, terwijl particulieren eerder geneigd zijn iets in hun huis te doen.’

In de winkel tegenover Trefpunt Scheepstra heeft men weinig hoeven veranderen. ‘Maar we zijn nog een stapje hygiënischer geworden. We maken de tafel nu schoon wanneer er mensen gezeten hebben en ook de pin wordt telkens gedesinfecteerd. De meeste klanten houden rekening met het virus, al denken vooral de ouderen er minder over na. Wij zetten dan maar een stap terug. Misschien dat het virus voor sommige mensen nog een ver-van-mijn-bed-show is.’

Geert Ausma van KlusWijs in Nieuw-Roden heeft het smoordruk. ‘Absoluut, het is veel drukker dan voor de coronacrisis’, zegt Ausma. ‘Er is een gigantische run op verf, maar eigenlijk staat er in de volle breedte druk op de ketel. Sinds wij afstand tot elkaar moeten houden, is het gigantisch druk geworden. Men is thuis en wil toch wat te doen hebben. Dat zal de komende tijd niet anders zijn, denk ik. Met het vakantiegeld op zak, zullen steeds meer mensen wat in het huis gaan doen. Mensen gaan waarschijnlijk ook minder snel naar het buitenland.’ Na twee minuutjes babbelen moet Ausma alweer door. ‘We hebben genoeg te doen.’

Het heeft even geduurd, maar er is goed nieuws! Liefhebbers van de populaire wokgerechten, sushi en het toetjesbuffet kunnen binnenkort hun hart weer ophalen. Breed Leek gaat op 1 juli weer open! En daar hebben ze bij Breed maar wát zin in, vertelt Muyan. ‘We hebben niet stilgezeten de afgelopen periode. Het restaurant heeft een facelift gekregen. De verlichting bij het buffet is aangepast en we hebben nog wat andere verfraaiingen gedaan.’ Het buffet heeft straks een eenrichtingsroute zodat je behalve lekker ook veilig kunt eten bij Breed. ‘Ons restaurant in Drachten is al eerder opengegaan. Zo hebben we de nieuwe routing mooi uit kunnen proberen. Het loopt allemaal heel soepel gelukkig. Reserveren is wel verplicht. Per dag kun je kiezen voor twee verschillende tijdsrondes. Die zijn te vinden op onze website waar we ook een speciale ‘Covid-19’ informatielink hebben. Uiteraard zijn er in ons restaurant voldoende mogelijkheden om handen te desinfecteren. Wij zijn er helemaal klaar voor! Het hele team staat te trappelen om onze gasten te ontvangen en om ze te verwennen met de lekkere dingen uit onze keuken.’