Ouderengymdocent Annie Bos neemt afscheid van haar deelnemers

RODEN – Ruim 20 jaar heeft Annie Bos de lessen Meer Bewegen voor Ouderen verzorgd voor Welzijn in Noordenveld, onder andere in de Noorderkroon. Afgelopen vrijdag nam ze met haar deelnemers afscheid bij de kinderboerderij in Roden. We kunnen met zekerheid zeggen dat het enthousiasme van Annie enorm gemist zal gaan worden. Hoewel het voor deelnemers jammer is dat Annie zal gaan stoppen, is Welzijn in Noordenveld blij dat we ze in Christa Wevers een goede opvolger hebben gevonden. In september start het nieuwe seizoen. Voor informatie kan contact opgenomen worden met het servicebureau van WiN 050-3176500 of service@stwin.nl