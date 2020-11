‘Ouders hebben vaak behoefte aan een klankbord’

Kindercoaches bieden luisterend oor voor ouders in coronatijd

NIEUW-RODEN – Ouders die in coronatijd behoefte hebben aan luisterend oor, kunnen vrijblijvend bellen met kindercoaches door heel Nederland. Het Kindercoachgilde startte deze gratis service ten tijde van de eerste lockdown. Kiki Dob uit Nieuw-Roden heeft zich als vrijwilliger bij dit initiatief aangesloten. ‘Je merkt dat ouders behoefte hebben om hun hart te luchten.’

Het Kindercoachgilde is een beroepsvereniging van kindercoaches door heel het land. Hoewel de kindercoaches zich voornamelijk met de jeugd bezighouden, merkte men dat ook ouders behoefte hebben aan een luisterend oor. ‘Toen een vriendin van mij haar verhaal tegen mij deed, merkte ik dat het haar ontzettend opluchtte’, zegt Kiki Dob. ‘Vandaar dat ik mij zelf heb aangesloten bij dit initiatief. Op de donderdagochtend en ’s avonds tussen zeven en acht uur, ben ik gratis bereikbaar voor iedere ouder die daar behoefte aan heeft.’

Volgens Dob komt er meer op het bordje van ouders nu het thuiswerken toeneemt en het sociale contact met collega’s minder is geworden. ‘Op het werk spreken ouders elkaar vaak aan, vertellen ze over wat er thuis speelt. Nu is dat niet het geval. Ze missen sociale contacten en zijn thuis voor hun gevoel meer met de kinderen bezig. Dat levert stress op.’

De vragen die binnen komen zijn heel divers, geeft Dob aan. ‘Laatst had ik een vader aan de telefoon die nu veroordeeld is tot thuiswerken. Hij kreeg van zijn kinderen te horen dat hij wel erg veel op zijn laptop zit. Aan de andere kant bellen ouders ook met vragen over gedrag van hun kinderen. Nu iedereen meer op elkaars lip zit, worden de lontjes korter. Even je hart luchten, kan dan enorm helpen. Wij willen een klankbord vormen voor alle ouders die daar behoefte aan hebben.’

Ouders met behoefte aan contact, kunnen een kijkje nemen op www.mywayamigo-kindercoaching.nl/hulplijn-voor-ouders.