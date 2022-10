Ouderwets gezellige herfstavond bij de Norgerberg

NORG – Zeker weten dat er een nieuwe traditie geboren is bij de Norgerberg in Norg. Het paviljoen had namelijk een heuse herfstavond georganiseerd op donderdag in de herfstvakantie. Ruim driehonderd gasten kwamen af op het gezellige openlucht festijn in het Norger bos. Overal op het terrein stonden foodtrucks waar bezoekers zich te goed konden doen aan onder andere nacho’s, pizza’s, wraps, pulled pork en frietjes. May & June zorgden voor een lekker muziekje. Het is de bedoeling dat de herfstavond een jaarlijks terugkerend evenement wordt, laat de organisatie weten.