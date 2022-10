Ouderwets gezellige paardenmarkt

RODEN – De paardenmarkt was een ouderwets gezellige. De meeste handelaren lieten zich niet gek maken door een stormachtig buitje. Maar liefst 217 paarden en pony’s stonden dinsdag in alle vroegte in hartje centrum. De handel begon al op tijd. Heel wat paarden wisselden in snel tempo van eigenaar. Ook Roner René Buiter had zijn oog laten vallen op een grote viervoeter. Handjeklap was al begonnen toen Buiter opeens bedacht de aankoop toch maar even te overleggen met pa Buiter. Jan, die op dat moment in Portugal zat, stak er een stokje voor. En zo zag René het paard aan zijn neus voorbij gaan. Marktmeester Albertus Lieffering was zeer tevreden over de aanvoer van de paarden tijdens de Rodermarkt. ‘Boven verwachting zelfs. We hebben er kettingen bij moeten halen.’