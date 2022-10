Oudgenoegstraat wint straatprijs

RODEN – De Oudgenoegstraat in Roden heeft de ‘De Krant Bokaal’ gewonnen. De prijs werd maandag uitgereikt door Volksvermakenvoorzitter Lammert Kalfsbeek. De jury was onder de indruk van de straat waar bewoners alles uit de kast hebben gehaald om de straat zo mooi mogelijk aan te kleden. ‘Love and peace’ luidde het thema van de straat. De VW bus en het Yoko Ono en John Lennon tafereel, de jaren zestig tent, peace tekens vormde samen met de versierde gevel en lantaarnpalen een mooie samenhang en onderscheidde de straat zich van andere straten. Klaas en Nel Rienstra namens de prijs namens de straat in ontvangst. Een tip had de jury ook: voor de volgende keer zou het leuk zijn dat de héle straat meedoet.