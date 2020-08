Outdoor Tolbert biedt concours voor paardensport in breedste zin

TOLBERT – Van 26 tot en met 29 augustus wordt Outdoor Tolbert weer verreden. De organisatie geeft aan dat het een afgeslankte vorm van het outdoorevenement betreft, maar dat het desondanks een mooi concours belooft. ‘We willen dit voor de mooie paardensport organiseren’, zegt Helen de Koning namens de organisatie. ‘Veel ruiters zijn dan ook blij dat we in Tolbert weer los gaan.’

Paardendorp Tolbert zal dus binnenkort wederom het epicentrum van de noordelijke paardensport zijn. Met 1800 starts, 38 verschillende klassen en 723 deelnemers, staat er weer een indrukwekkend startveld. Ook voor en na Outdoor Tolbert wordt er al van alles bij de HJC Manege georganiseerd (zie ook www.hjcmanege.nl).

‘Het blijft natuurlijk heel spannend voor ons’, vertelt De Koning desgevraagd. ‘We kunnen nu iets meer dan een paar maanden terug, maar de dreiging van het virus blijft. Toch weten wij dat we het evenement goed en coronaproof kunnen neerzetten. We zullen alle voorschriften goed volgen en ervoor zorgen dat men hier met een gerust hart rond kan lopen.’

Want Outdoor Tolbert is toch ieder jaar een hele happening. Paardenliefhebbers komen er maar al te graag, al is het alleen maar vanwege het hoge niveau en de vele starts. ‘We wilden Outdoor Tolbert vooral voor de ruiters door laten gaan. Zij staan te popelen om zich te laten zien. Voor hen doen we dit.’

De respons is dan ook uitstekend te noemen. ‘Toen we de inschrijvingen open stelden, ontplofte de site zowat. We zitten dan ook ramvol. Er waren nog ruiters uit andere delen van het land die, vanwege andere evenementen die zijn afgelast, bij ons mee wilden doen. We kijken of we nog wat voor hen kunnen betekenen.’

Voor de ruiters en voor de sport, is het belangrijk om een evenement als Outdoor Tolbert door te laten gaan. ‘De meeste ruiters zijn inmiddels alweer een tijdje bezig. Dit is dus absoluut niet de eerste wedstrijd voor de meeste deelnemers.’

De Koning benadrukt dat Outdoor Tolbert in afgeslankte vorm zal plaatsvinden. ‘We hebben dan ook niet de grote prijzen zoals men dat wellicht gewend is. Daarvoor zijn we ook afhankelijk van onze sponsoren. We kunnen in deze tijd natuurlijk niet zomaar bij iedere ondernemer onze hand op houden.’

Bezoekers kunnen wederom entreevrij naar binnen, mits ze zich aan de regels houden. De looplijnen en de desinfectiepompjes dienen gebruikt te worden. Op alle vier de dagen staat er een vol programma. Na ’s ochtends acht tot ’s avonds acht kan eenieder genieten van al het moois wat de paardensport te bieden heeft. Op woensdagmiddag rijden er pony’s, de rest van het programma zullen het louter paarden zijn. Aan het eind van de week komen de hogere klassen voorbij. Het belooft al met al een mooie editie van Outdoor Tolbert te worden.

Hoofdsponsor

Dit jaar zal Eemsned hoofdsponsor zijn van deze vier concours dagen.

Gert Smit van Eemsned uit Losdorp, heeft afgelopen jaren, het outdoor ook al vele malen gesponsord als hoofdsponsor.

Afgelopen week zijn de commissie van Outdoor Tolbert en Gert Smit van Eemsned tot een overeenstemming gekomen.

Outdoor Tolbert begint op woensdag 26 augustus met paarden springen B/L pony’s met B tm zz. Kijk voor het gehele programma op https://jumpingoutdoortolbert.nl.

Wat: Outdoor Tolbert

Wanneer: woensdag 26 augustus tot en met zaterdag 29 augustus

Informatie: www.jumpingoutdoortolbert.nl.