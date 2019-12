Overhandiging sleutels gezondheidscentrum De Es

RODEN – Afgelopen donderdag ontvingen de zorgverleners van gezondheidscentrum De Es de sleutels van hun nieuwe werkplek. Het gezondheidscentrum, gelegen aan de Nieuweweg, is dit jaar gerealiseerd door BCN-groep Drachten in samenwerking met investerende zorgverleners en de Drentse Energie Organisatie. Aannemer de Haan bouwde het afgelopen jaar samen met installateurs Lodema en Mebatherm het gebouw dat onderdak biedt aan een drietal huisartspraktijken (van den Berg, Olthof en Witteman/van den Hof), de Rôner Apotheek, Fysiotherapie Roden, Certe, Allerzorg en Tandarts Bijen. Daarnaast zijn er nog een tweetal flexibel te huren ruimtes gerealiseerd die per dagdeel door zorgverleners gehuurd kunnen worden. De eerste ingebruikname wordt eind januari verwacht, waarna in het voorjaar de officiële opening en open dag voor belangstellenden wordt georganiseerd.