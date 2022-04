OWK 1 en 2 verzekerd van lijfsbehoud

OOSTWOLD – Afgelopen zaterdag stonden de returns op het programma in de strijd om klasse behoud voor zowel OWK 1 als OWK 2. Nadat er in de reguliere competitie te weinig punten werden behaald moesten beide Oostwoldse teams play-offs spelen om degradatie te voorkomen.

OWK 2 was in tweestrijd met SCO 3. Na een spannende wedstrijd in Wolvega vorige week die uiteindelijk eindigde in 15-17 voordeel voor OWK kwam SCO dit weekend richting Leek. Deze week was er van spanning geen sprake, OWK 2 gaf SCO geen enkele aanspraak op de overwinning en won met 19-10. Klassebehoud in de reserve 1e klasse is daarmee een feit.

Daarna was het tijd voor het vlaggenschip van OWK. In hun tweestrijd moest er afgerekend worden met het Friese CSL. Vorige week werd er na een erg spannende wedstrijd met 25-27 gewonnen, een goede uitgangspositie voor de thuiswedstrijd van afgelopen weekend. De opstelling van OWK was identiek aan die van vorige week: Gert Schuitema, Sicco Koopmans, Annelies Schuitema en Jannine Schuitema begonnen aanvallend en Frans Wobbes, Arjan Kiewiet, Marloes de Haan en Nienke Wobbes-Schuitema starten in de verdediging. Van wedstrijdspanning leek geen sprake aan beide kanten, de doelpunten vielen rijkelijk in het begin van de wedstrijd. In het verloop van de eerste helft liet OWK de beste helft van het hele seizoen zien en liep daardoor uit naar een ruime voorsprong van 14-9. In de rust werd door coaches Ljibbe Kuipers en Michel Daling duidelijk gemaakt dat het zaak was dit spel door te trekken en vooral niet te denken dat de wedstrijd al beslist was. Van 20-14 kwam CSL mede door een slordige fase van OWK terug tot 21-19, de spanning was daarmee volledig terug in de wedstrijd. OWK had op tijd de boel weer op orde en beslisten de wedstrijd op 26-23. Gert Schuitema kreeg nog een welverdiende publiekswissel. De vreugde bij het slotsignaal van het goed leidende scheidsrechterskoppel was groot bij zowel het OWK publiek als bij de voltallige selectie en werd dan ook tot in de late uurtjes gevierd.

Dit resultaat zorgt ervoor dat OWK 1 ook volgend seizoen in de overgangsklasse uit zal komen. Zowel het resultaat van OWK 2 als van OWK 1 is een mooie uitgangspositie in de samenwerking die het aangaat met Rodenburg volgend seizoen.