OWK en Noordenveld verliezen, Sparta wint

REGIO – OWK heeft in Putten niet weten te winnen. Ondanks een sterk begin van de Oostwolmers en een 10-11 voorsprong bij rust, bleek de thuisploeg de tweede helft de sterkere partij. Met nog een kwartier op de klok stond een 16-13 stand op het scorebord en middels een aantal wissels werd getracht de controle van de wedstrijd te herpakken. Dit mocht helaas niet baten en de Meeuwen wist in het laatste kwartier gemakkelijk de korf te vinden, waar OWK moeite had om de gele mand te raken. Het eindsignaal klonk bij 30-20.



In het Friese Balk heeft Noordenveld verloren van DTG. Bij aanvang van de wedstrijd ging het nog redelijk gelijk op, maar voor rust wisten de Friezen uit te lopen tot 13-5. In de tweede helft wilden de Roners er nog een wedstrijd van maken, maar dat lukte niet. Tegenover de 8 scores van Sven Stobbe (2) , Domenica Kloosterman, Romée de Rink, Sander van der Meer, Jesse van der Scheer (2) en Jasper Lütter wisten de Friezen in de 2e helft nog 11 keer de binnenkant van de korf te vinden. Na het laatste fluitsignaal stond er zodoende een 24-13 eindstand op het scorebord. Stobbe was met drie treffers topscorer.



Sparta won afgelopen weekend wél. Tegen het Friese DTL uit Hantum namen de Zevenhuisters al gauw een voorsprong in de Rodenburghal. Toch gaf DTL tegengas, waardoor het op den duur 7-8 stond. Voor rust scoorde Sparta echter vijf keer, waardoor er met een 12-9 voorsprong werd gerust. Na rust ging Sparta door met waar het gebleven was en liep het uit naar een comfortabele 17-11 voorsprong. Maar de Friezen gaven niet op en liepen in tot 17-15. Sparta haalde alles uit de kast, maar daardoor werden niet altijd de juiste beslissingen genomen. Door middel van een doorloopbal werd het 18-15 en deze 18e goal bleek genoeg voor de winst. DTL scoorde nog wel twee keer, maar de punten bleven in Leek.