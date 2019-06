OWK onderuit in derby, Noordenveld verliest in ZuidwoldeWK

REGIO – OWK speelde afgelopen weekend de beladen derby tegen Nic. Groningen. Dit was het vierde treffen tussen beide ploegen dit seizoen. OWK kwam goed uit de startblokken en noteerde snel een 0-3 stand op het scorebord. Nic. wist echter inmiddels hoe OWK start aan een wedstrijd en liet zich ditmaal niet van de wijs brengen. Met rustig spel wisten zij de stand gelijk te trekken en de overhand te nemen in deze wedstrijd. OWK maakte verdedigend te veel fouten op de verkeerde plekken waardoor Nic. gemakkelijk kon uitlopen. In de rust hamerde coach Mulder erop dat er nog van alles mogelijk was mits zijn ploeg de benodigde energie kon leveren.



Helaas kwam dit ook in de tweede helft te weinig uit de verf en kon OWK niet terugkomen in de wedstrijden. De Cinx formatie kwam eigenlijk de gehele wedstrijd niet tot haar niveau waardoor Nic. vandaag de terechte winnaar was met een 20-14 overwinning.



Noordenveld ging op bezoek bij ZKC’19 in Zuidwolde. De thuisploeg is een titelkandidaat en dus wist Noordenveld dat het een lastige wedstrijd tegemoet kon zien. ZKC nam het initiatief en maakte snel 2 doelpunten achter elkaar. Sven Stobbe zorgde met een afstandstreffer vervolgens voor de eerste score van Noordenveld. ZKC kwam halverwege de eerste helft op een 7-3 voorsprong, maar de oranje tijgers bleven goed doorgaan en lieten het gat niet groter worden. Met nog 5 seconden te spelen leek de ruststand 12-8 te worden, maar met een snel genomen afstandsschot van Robin van Bolhuis kwam Noordenveld nog op 12-9. Door treffers van topscorer Jasper Lütter, Lodewijk Hut en een vrije worp van Romée de Rink kwamen de Roners terug tot 14-12. Daarna brak het verzet van de Roners en liep ZKC uit naar 18-12. Uiteindelijk stond er een 24-15 eindstand op het bord.