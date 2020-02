OWK verliest onnodig, Sparta nog steviger aan kop

REGIO – Het is OWK niet gelukt te winnen bij AVO in Assen. OWK begon goed aan de wedstrijd en al snel stond er een 0-2 stand op het scorebord. AVO deed echter snel iets terug en de eerste helft bleven de ploegen dicht bij elkaar. Op 12-10 leek de thuisploeg een gaatje te slaan, maar OWK liet zich niet van de wijs brengen en kwam weer langszij om daarna zelfs met één punt voorsprong de rust in te gaan, 14-15.

Na de rust had OWK goede kansen om het verschil meteen naar twee te brengen, maar helaas werden deze niet benut. Hierdoor kwam AVO langszij en ging het weer om en om, waarbij OWK steeds als eerst scoorde en op 18-20 eindelijk het verschil naar twee kon brengen. De thuisploeg scoorde vervolgens zes keer op rij. OWK probeerde nog van alles, maar verder dan 24-23 kwamen ze niet. Een zure en onnodige nederlaag dus.



Zaterdag speelde Sparta de return tegen ‘angstgegner’ Pallas’08.

Sparta opende sterk en zette direct een 1-0 voorsprong op het bord. Pallas trok deze stand al gauw gelijk, maar de Zevenhuisters behielden het initiatief. Vanaf 6-6 was het stuivertje wisselen en ontpopte zich een ware strijd. Bij rust stond er al een 16-14 stand op het scorebord!



In de rust sprak coach Moric van der Lei zijn pupillen toe, complimenten voor de werklust en vooral zo door gaan. En dit was niet aan dovemansoren gericht. Er werd doorgedrukt en gestaagd werd de voorsprong uitgebouwd. Bij 22-17 was, bleek later, de wedstrijd gespeeld. De gasten uit Leeuwarden waren niet meer bij machte om deze klap te boven te komen. Bij 26-23 floot de goed leidende scheidsrechter af en kon Sparta wederom twee punten bijschrijven.



Noordenveld heeft nogal onnodig verloren bij het Groningse ckv d’Olle Grieze. Noordenveld nam weliswaar brutaal de leiding, maar zag ROG sterk terugkomen. Bij rust stond het 16-13 voor de Groningers, waardoor Noordenveld de tweede helft moest komen. Dat lukt de Roners, door eerst de 16-14 op het bord te zetten en later zelfs op 20-20 te komen. Tot de laatste minuut staat deze remise op het bord, als de Groningers er nog één inschieten: 21-20 voor de thuisploeg en Noordenveld staat met lege handen. Sander van der Meer werd met vijf treffers topscorer aan Roner zijde.