OWK wint in extremis, Sparta moeizaam langs NQL

REGIO – Het is Noordenveld niet gelukt de eerste zaalwedstrijd van het seizoen winnend af te sluiten. In Balk werd verloren van Harich. De verschillen waren in Friesland klein en bij rust stond het 13-8. De tweede helft probeerde KV Noordenveld nog wel, maar bleek er niets meer in te zitten dan een 22-15 nederlaag. Sven Stobbe en Jesse van der Scheer scoorden beiden vier maal voor de Roners.

OWK won afgelopen weekend knap in Kampen. In een zinderende wedstrijd gingen de Oostwolmers met een 10-6 achterstand rusten. Na rust herpakte OWK zich en kwam het middels Joost Mellema, Gert Schuitema en Arjan Kiewiet langszij. De 16-17 van Joost Mellema leek goud waard, maar Wit Blauw maakte nog in de laatste minuut gelijk. Direct hierna scoorde Arjan Kiewiet en werd de voorsprong niet meer weggeven. De zwaarbevochten 17-18 overwinning werd met gejuicht onthaald.

KV Sparta nam het in een goed gevulde Rodenburghal op tegen het Friese NQL. Sparta opende middels een afstandsschot de score, waarna NQL ook de korf wist te vinden. Dit spelbeeld bleef zo ongeveer de hele eerste helft. Beide ploegen konden niet los komen van elkaar. Toen de Zevenhuisters voor de zesde keer op voorsprong kwamen konden zij een gaatje van twee doelpunten verschil slaan, zodoende werden de kleedkamers met een 11-9 voorsprong opgezocht. Na rust nam Sparta het initiatief en was het niet meer van plan de wedstrijd uit handen te geven. Via 11-10, 15-10 en 18-12 trok de Zoutman-formatie de wedstrijd naar zich toe. De gasten gaven niet op, maar waren ook niet bij machte om het tij te keren. Bij 20-14 floot scheidsrechter Veldhuis voor het einde van de wedstrijd.