Paardenmarkt gaat door! Lammert Kalfsbeek: ‘Ook al is het uitgekleed, we kijken graag naar wat er wél is’

Geheimzinnig gegniffel. Last minute overleg. Belletjes over en weer. Zou het dan nog? Het gonst inmiddels van de geruchten. Een paardenmarkt op dinsdag? Dan is er dinsdagavond het verlossende woord: de Paardenmarkt gaat door! Die ‘mannen komen gewoon’, weet Albert Ananias die de palen en de kettingen voor zijn deur al heeft geïnstalleerd. Ook Lammert Kalfsbeek is voorzichtig enthousiast. ‘Leg mijn hoofd niet op het hakblok als het niet zo is’, maar de kans dat er dinsdag paardenmarkt is, is groot, lacht de Volksvermaken-voorzitter. De paardenmarkt is niet vergund door de gemeente, maar wordt gedoogd, laat Albertus Lieffering weten.

Dat het Rodermarktprogramma dit jaar nog karig is, staat vast. Maar er mag in elk geval íets. En daar focussen de heren van Volksvermaken zich graag op. Als deze krant op de mat ligt, wordt er tussen Volksvermaken en de gemeente nog volop overleg gevoerd. Als de paardenmarkt kan, lukt de kortebaandraverij op woensdag dan misschien ook? Daar valt op maandagmiddag nog geen zinnig woord over te zeggen, vertelt Kalfsbeek. Ook Albertus Lieffering hult zich in stilzwijgen. Hij is sinds jaar en dag verantwoordelijk voor de draverijen op woensdagmiddag. Dat de mannen graag kijken naar wat er kan in plaats van naar wat er niet kan, is geen geheim. Op korte termijn iets realiseren zorgt alleen maar voor een uitdaging. ‘Maar’, begint Kalfsbeek, ‘het is een heel ander jaar qua financiën dan andere jaren. De kortebaandraverijen is een duur evenement. Je hebt het niet over een paar duizend euro. En het is ook niet zo dat de totalisator een volle kassa oplevert. Maar we zeggen geen nee. We hebben met meerdere factoren te maken: de gemeente moet het toestaan, de bond is enthousiast, de middelen zijn er én het moet financieel haalbaar zijn. Het zou heel mooi zijn, we gaan het zien.’

In ieder geval is Roden verzekerd van een mooie kermis. Die staat, net als vorig jaar, op het evenemententerrein. ‘Vanwege de verkeerssituatie op de Brink is de kermis opnieuw verplaatst. Hier hebben we alle ruimte voor de attracties. En dat zijn er aardig wat. Ook het grote reuzenrad komt. Gelukkig hebben we hier geen last van beperkende maatregelen’, zegt de voorzitter die van plan is om samen met zijn mede-Volksvermakers vrijdagmiddag een rondje te maken. ‘We zijn blij dat er in elk geval iets doorgaat. Zaterdag is de Scholenparade. De stoet start vanaf 13:00 vanaf de Ceintuurbaan-Zuid. Ze rijden twee rondes met een kleine tussenpauze. Als het goed is leven we zaterdag weer in een vrije wereld. Ik hoop dat het goed weer is en dat mensen weer het gevoel krijgen een feestje te hebben. Als het aan Volksvermaken ligt, gaat dat zeker gebeuren. Wij zoeken de terrassen wel even op. Ook al is het uitgekleed, we kijken graag naar wat er wél is. In 2022 gaan we weer voor het volledige programma.’