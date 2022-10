Paardenspektakel op het Ronostrand

EEN – Het Ronostrand stond afgelopen weekend weer in het teken van de paardensport. Zoals altijd organiseerde Rij- en menvereniging Mensinghe Roden het weekend na de Rodermarkt weer de jaarlijkse Eventing Wedstrijd. Zaterdag werd de officiële eventing-wedstrijd gehouden, zondag stond de oefencross op het programma. Tijdens de wedstrijddag begonnen de 360 deelnemers met het rijden van een dressuurproef waarna zij een springparcours aflegden. Ruiters en amazones die beide onderdelen met succes wisten af te ronden, gingen door naar het laatste onderdeel, de crosscountry. En dat leverde uiteraard weer prachtige beelden op! Zaterdag werd dusde officiële wedstrijd verreden en werden er na een sportieve dag acht deelnemers benoemd tot rubriek-winnaar. Dit waren Kirsten Kamphuis, Hilja de Jong, Lisette Kleine-Schaars, Henk Compagner, Lotte Hamstra, Jolijn van Niel, Lotte Walraven en Lieke Bregman. Zij mogen zich allemaal kampioen Eventing Ronostrand noemen. Zondag werd onder gelukkig goede weersomstandigheden de oefencross verreden. De zon liet zich regelmatig zien wat ook erg prettig was voor alle 150 vrijwilligers die er ook dit jaar, samen met alle sponsoren en de gemeente Noordenveld, weer voor gezorgd hebben dat de deelnemers met een grote glimlach over een finish konden rijden. Al met al een zeer geslaagd weekend met mooie sport voor zowel deelnemers als publiek.