Paasactiviteiten in en om de CazemierBoerderij te Tolbert

TOLBERT – Op maandag 22 april, Tweede Paasdag, wordt in de CazemierBoerderij Tolbert onder de nieuwe paraplu ‘Parels in het Westerkwartier’ het toeristisch seizoen geopend. Hierbij wordt op ludieke manier een aantal gloednieuwe themaroutes in het Westerkwartier gelanceerd. Thema wandel- en fietsroutes zijn in een prachtig boekje gebundeld en er is een belevingsapp ontwikkeld om meer over de parels in het Westerkwartier te weten te komen. Verder staan er voor de hele dag een aantal activiteiten rondom en in de CazemierBoerderij op het programma.

Om half elf verricht Jan Oomkes, voorzitter van OndernemersVereniging Toerisme Westerkwartier, de opening en presenteert de nieuwe themaroutes. Gedurende de inloop vanaf 10.00 uur zingt het mannenensemble “Mosterd na de Maaltijd” de bezoekers een warm welkom toe. Na de opening is er gelegenheid om een deel van een nieuwe wandeltocht te lopen. De huifkar van de HJC-Manege pendelt tussen de CazemierBoerderij en een nog nadere te bepalen startpunt heen en weer. Voor de kleinere kinderen met hun ouders is er o.a. de mogelijkheid om een wandeltocht in de omgeving van de CazemierBoerderij en de HJC-Manege te lopen aan de hand van een fotospeurtocht. Voor baas en hond is een rondwandeling uitgezet in het kader van Walk the Dog. Uw dier kan onderweg geheel vrijblijvend worden gecontroleerd door een dierenarts. Achter de boerderij wordt het traditionele ‘neutenschaiten’ beoefend.

’s Middags vanaf 13.00 uur is Stichting Volksvermaken Tolbert weer de stimulerende aanjager voor het vaste programma eierzoeken, eierlopen en eiergooien. Wie wordt nu de kampioen? Deelnemer kunnen zich vanaf 12.30 uur opgeven. Verder is het museum de gehele dag geopend. Voor kinderen zijn er films te zien in het filmzaaltje.

De vrijwilligers van het Dorpshuis zullen zorgen voor uw natje en droogje. Kortom voor elk weer wat wils.

Themaroutes

Op diezelfde dag worden door burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier en een Mistery Guest de 10 Themaroutes Westerkwartier officieel in gebruik genomen en daarmee ook de gids “Parels in het Westerkwartier” en de belevingsapp.

Gids en app zijn in drie talen, Nederlands, Engels en Duits beschikbaar.

Het betreft tien fiets- en wandelroutes met een gratis app en een rijk geïllustreerde gids, een project dat is gerealiseerd door de Ondernemers Vereniging Toerisme Westerkwartier en Folkersma Routing en Sign met financiële steun van de provincie Groningen en de vier voormalige Westerkwartier gemeenten, Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn.

Van 10.30-17.00 uur verwelkomen 33 uiteenlopende bedrijven op het gebied van recreatie en toerisme in het Westerkwartier hun deuren voor het publiek.

De bijzondere starthandeling vindt plaats 22 april om 10.30 uur in de CazemierBoerderij.

“Elke route heeft een eigen thema en vertelt een eigen verhaal. Dan kun je denken aan wierden, monniken, borgen en leven van het land.” vertelt Jan Oomkes verder. “Er zitten ook speurtocht-routes bij, voor de kinderen. Bedrijven die deelnemen aan de route zijn te herkennen aan de ‘Parels in het Westerkwartier’ beachflags. We hebben tevens een paar zogenaamde ‘Onthaalpunten’. Dit zijn de bedrijven die bijna altijd open zijn, voldoende parkeergelegenheid hebben, een gastentoilet, wifi en oplaadpunten voor de elektrische fiets. Er zijn toch steeds meer mensen die op de elektrische fiets het gebied in gaan. Dan is het wel zo prettig dat je niet met een lege accu komt te staan.” De routes zijn te vinden in het ‘Parels van het Westerkwartier’ rijk geïllustreerde gidsje Deze is eveneens vanaf 22 april voor 5 euro al te koop bij de deelnemende bedrijven.

Wat: opening toeristisch seizoen ‘Parels in het Westerkwartier’

Wanneer: maandag 22 april

Hoe laat: 10:00 uur

Info: www.fredewalda.nl/428-paasactiviteiten-bij-cazemierboerderij-en-in-de-hjcmanege-tolbert