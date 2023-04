Paashaas op bezoek bij het gezellige Paasontbijt van de Crea Bea’s 

RODEN – De Crea Bea’s hadden afgelopen week een feestje te vieren. Vijf jaar geleden werden de twee creatieve clubs op de dinsdagmorgen en woensdagmiddag in de Scheepstraschool door Welzijn in Noordenveld opgericht. Sindsdien bezoeken meer dan 20 senioren wekelijks de activiteiten. Reden voor de Paashaas om eens langs te huppelen op hun lustrumviering met een Paasontbijt. Hij bracht een lekker chocolade ei met zich mee. Vaste vrijwilligster en begeleidster Hennie Hekkema werd namens de aanwezigen door deelnemer Rob Meeng in de bloemetjes gezet. ‘Met z’n allen ontbijten is heel gezellig, kijk eens wat we allemaal wel niet op tafel hebben gezet.’ Suikerbrood, sapje, krentenbol, beschuit met aardbeien en een lekker eitje in een toepasselijk eierdopje met een eigen gebreid eiermutsje. Wie de creativiteit van de deelnemers eens wil beoordelen kan op de Hobby- en Plantjesmarkt terecht zoals die in de Scheepstraschool op Koningsdag van 11.00 tot 16.00 uur wordt gehouden.