Paaspret op basisscholen met paasontbijt, eieren zoeken en nootjes schieten

NOORDENVELD – Net als vorig jaar zag Pasen er ook dit jaar anders uit dan anders, en dat gold ook voor de scholen. De paasactiviteiten vonden dit keer klassikaal plaats in plaats van met de hele school, maar aan traditionele paaspret was ook nu geen gebrek. Op veel scholen doken paashazen op, waren eieren verstopt en werden nootjes geschoten.

De Hekakker in Norg vierde op woensdag 31 maart al Pasen. De ochtend begon met een heerlijk paasontbijt in de groep, waarna de jongste kinderen buiten eieren zochten. Voor de oudere kinderen kon natuurlijk het nootjes schieten niet ontbreken.

Ook op ’t Hoge Holt genoten kinderen van een lekkere paasbrunch. Van Bloemenweelde in Eelde kreeg de school bloemen om de tafels mee te versieren. Juffen gingen verkleed als paashaas en verstopten eieren voor de leerlingen in de onderbouw en in de gymzaal schoten de kinderen uit de midden- en bovenbouw nootjes.

Heel anders ging het op de Eskampen in Peize. Daar stond de paasviering dit jaar in het teken van feest. Het was afgelopen donderdag juffen- en meestersdag, waarbij de kinderen verkleed naar school mochten. Directeur Wilfred Dijkstra was verkleed als paashaas, er konden eieren worden gezocht en op het schoolplein vonden allerlei paasactiviteiten plaats. ‘Het was een geweldige dag,’ schrijft Dijkstra.

Elders in deze krant leest u over de paasactiviteiten op De Poolster in Nieuw-Roden en De Marke in Roden.