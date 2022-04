Paasstukjes maken met de Zonnebloem in Leek

LEEK – Afgelopen donderdag vond er een uitje plaats van de Zonnebloem, in lunchroom Vicini in de Liekeblom te Leek. Deelnemers begonnen met koffie en gingen daarna aan de slag om paasstukjes te maken. Er werd met lunch afgesloten. Bij de Zonnebloem zijn mensen met een lichamelijke beperking van harte welkom vanaf 18 jaar. Mensen die kennis willen maken met de Zonnebloem in Leek en omstreken kunnen contact opnemen met een vrijwilliger van de Zonnebloem. Dat kan via de telefoonnummers: 0594-853455 of 06-46843500. Vrijwilliger komen dan eerst langs voor een kennismakingsgesprek en beoordelen dan of diegene in aanmerking komt voor de Zonnebloem. De wensen en behoeften komen in dat gesprek aan bod. De een wil graag gebruik maken van regelmatig huisbezoek, de ander gaat ook graag mee met een activiteit of dagje uit.