Paasvuren Drenthe mogelijk afgelast

REGIO – Het kan zijn dat er géén paasvuren mogen worden ontstoken tijdens het paasweekend. De Veiligheidsregio Drenthe (VRD) heeft het risico op natuurbranden in Drenthe verhoogd naar fase 2. Oorzaak is de droogte en de lage luchtvochtigheid. Dat verhoogd de risico’s op brand. Woensdagmiddag gaan de 12 Drentse gemeenten in Tynaarlo overleggen welk standpunt er ingenomen wordt over de paasvuren. Fase 2 kun je vergelijken met met code oranje bij een weeralarm.