NOORDENVELD – Waar vorig jaar al vele paasvuren geen doorgang konden vinden vanwege de harde wind, zullen dit jaar vermoedelijk alle paasvuren worden afgeblazen in verband met het coronavirus. In Drenthe is sowieso al de beslissing gevallen dat de vuren niet zullen worden aangestoken. Het Regionaal Beleids Team (RBT), met Marco Out als voorzitter, acht de kans groot dat ook na 6 april alle maatregelen nog zullen gelden. Vandaar dat nu al een beslissing is genomen om de paasvuren af te blazen.