Paasvuur aan de Poolswijk in Nieuw-Roden

NIEUW-RODEN- Na drie jaar het niet hebben kunnen organiseren van het Paasvuur, is het in 2022 eindelijk weer zover! Waar het in 2019 werd afgeblazen vanwege de droogte en in 2020 en 2021

vanwege corona, vond het bestuur van de Poolswijk het hoog tijd om weer een Paasvuur te maken. Met alle hulp van de bewoners van de Poolswijk is er voor gezorgd dat er elke zaterdag takken werden gebracht aan de Poolswijk 9. De aanbreng van takken was enorm waardoor blijkt dat er nog steeds volop interesse is voor het paasvuur. Wie het Paasvuur wil aanschouwen is welkom op Tweede Paasdag om 20.00 uur wanneer de bult ontstoken zal worden.