Paasvuur Nieuw-Roden krijgt vorm

‘De fik mag erin!’

NIEUW-RODEN- Het bestuur is al druk bezig om de Paasbult aan de Poolswijk in Nieuw-Roden nog groter te maken dan vorig jaar. Helaas hebben de buien de afgelopen week ervoor gezorgd dat enthousiaste takkenbrengers met kar en voertuig vast kwamen te zitten in het drassige weiland. Hopen dus op droger weer, zodat de aanvoer van takken weer volop kan worden voortgezet. Janny Kuiper is trots dat het jaarlijks evenement nu al zoveel Nieuw-Rodenaren lokt.

‘De gemeente heeft net officieel bevestigd dat de fik erin mag Tweede Paasdag. We zijn best eigenwijs geweest om nu al te beginnen met de aanvoer van takken.’ Dat ging voorspoedig tot de regen ervoor zorgde dat karren vol hout vast kwamen te zitten in het weiland. Het mag de pret niet drukken. Tot nu toe staat er al een flinke bult. Wel attendeert Kuiper erop dat enkel takken de bult op komen. ‘Ander hout zoals houten deuren, pallets of geverfde meubels laten we links liggen.’ Het evenement trekt jaarlijks ruim duizend bezoekers. Tot 8 april kunnen takken worden gebracht naar de Poolswijk. Tot 1 april kan dit elke zaterdag van 10:00 uur tot 16:00 uur. De zaterdag voor Pasen, 8 april, kan dit uiterlijk tot 12:00. De organisatie heeft daarna de tijd nodig om de bult in een goede vorm te krijgen. Tweede Paasdag om 20:00 zal de bult worden aangestoken. Iedereen is van harte welkom om deze traditie te aanschouwen.