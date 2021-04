Paaszakjes voor leden Seniorenvereniging Westerkwartier

MARUM – Het is bijna Pasen en dat laat de Seniorenvereniging Westerkwartier niet zomaar aan zich voorbij gaan. Alle leden kregen afgelopen week een echt ‘Paaszakje’ gevuld met theezakjes, zelfgebakken koekjes en heerlijke paaseitjes. Als klap op de vuurpijl kregen zij ook nog een hyacint. Extra bijzonder is het om dit te ontvangen in deze Coronatijd. Meen heeft het gevoel dat er niets meer kan en dat je nergens meer bij hoort, maar door de Seniorenvereniging Westerkwartier laat de leden niet zomaar in de steek. Een prachtig gebaar!