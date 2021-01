Pabo mogelijk gesplitst in twee opleidingen om meer mannen voor de klas te krijgen

REGIO – De Pabo wordt mogelijk gesplitst in twee opleidingen: bovenbouw en onderbouw. Het kabinet werkt aan een plan om dit mogelijk te maken. Dat meldt het dagblad Trouw vandaag. De regering hoopt hiermee meer mannen voor de klas te krijgen. Het gaat om een opleiding voor onderwijzers die voor de laagste groepen staan en een andere opleiding voor de bovenbouw. De laatste decennia neemt het aantal vrouwen in het basisonderwijs alleen maar toe terwijl de verhouding vroeger ongeveer 50-50 was. Toen de Pabo in 1985 ingevoerd werd moest iedere student die voor de klas wilde staan ook verplicht worden opgeleid voor de kleuterschool. Dat was voor die tijd nog een aparte opleiding. Veel jonge mannelijke studenten haakten massaal af: die zagen niet veel in een carrière waar kikkers vouwen met kleuters ook onderdeel is. Het wetsvoorstel is nog in voorbereiding, schrijft de Trouw. Details zijn nog onbekend, maar vermoedelijk wordt pas in 2022 begonnen met de uitvoering.