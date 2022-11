Paddenstoelenexcursie in het Mensinge- en Sterrenbos

RODEN – Op 13 november organiseert IVN Roden-Norg een excursie in het Mensinge- en Sterrenbos. Samen met een IVN-gids gaan deelnemers op zoek naar de paddenstoelen in de omgeving van Roden. In Nederland komen zo’n 5500 verschillende soorten paddenstoelen voor. Zelfs voor de meest ervaren paddenstoelenkenners is het niet te doen om op het oog elke paddenstoel te herkennen. Soms zijn de verschillen zo klein dat een microscoop nodig is. Deze excursie is leuk voor iedereen, dus ook voor degene die het vooral leuk vindt om naar paddenstoelen te kijken. Toch kan je al van alles zeggen over een paddenstoelen zonder dat je weet welke het precies is. Je kan kijken naar waar hij groeit, waar de sporen zich bevinden, welke bomen er staan, de kleur, de vorm en bijvoorbeeld of hij er in zijn eentje staat of met soortgenoten. Paddenstoelen zeggen ook veel over de kwaliteit van het ecosysteem van de vindplaats. En wist je dat schimmels 90% van het “afval” van de natuur opruimen? Tijdens deze excursie gaan we op zoek naar de paddenstoelen die in Noordenveld voorkomen.

Een paddenstoelenkenner gaat mee voor het op naam brengen van onze vondsten en we bespreken welke functie de paddenstoel heeft op de vindplaats. Wanneer je het hebt is het leuk om een spiegeltje mee te nemen. Datum: 13 november. Tijd: 10:00 tot 12:00 uur. Deelnemers: maximaal 15 vanaf 10 jaar. Duur: ongeveer twee uur. Startpunt: de parkeerplaats Mensingebos aan de Mensingheweg (53.126194, 6.442692). Kosten: na afloop vragen we een vrijwillige kleine bijdrage voor de afdeling. Gidsen: Nelleke en Immy. Opgeven per mail: ivn.rodennorg.gidsen@gmail.com.