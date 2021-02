Padel ideale sport voor de jeugd tijdens coronatijd

NOORDENVELD – Voor jongeren in de gemeente Noordenveld van 12 tot en met 17 jaar is het in deze coronatijd een mooie optie om Padel te spelen. Dat kan op de tennisbaan van REO in Roden en op het tenniscomplex in Norg aan de Eenerstraat. In Roden kan dat op dinsdag 16 en 23 februari en in Norg op de woensdag en wel 17 en 23 februari. Deelname is gratis, het tijdstip is van 16.00 tot 17.00 uur en opgave kan via de Activiteitenladder van WiN op www.welzijninnoordenveld.nl. Lennard Duursema van Tennisschool Noordenveld zal de workshops begeleiden. Hij doet dat samen met student Sport en Bewegen Rikjan Bathoorn en mede-initiatiefnemer Marten Vogt als sportcoach in dienst bij Welzijn in Noordenveld.

Padel is een racketsport en heeft veel weg van tennis en squash. ‘Helemaal te vergelijken is het niet met elkaar,’ legt Lennard Duursema uit. ‘Het is echt heel leuk om te doen. Vooral 2 tegen 2 is het mooist. Het is een snel spel en daarmee spectaculair en dynamisch. Het is vooral ook een tactisch spel waarbij je rekening moet houden met muren, terugkomende ballen van het glas en het beperkte speelveld. Je kan je tegenstander behoorlijk verrassen. En daarbij is het vooral ook leuk om mee te doen aan deze jongerenactiviteit.’

Dat laatste wordt zeker ook onderschreven door sportcoach Marten Vogt. ‘We hebben vanuit een speciaal fonds enige subsidie gekregen om dergelijke activiteiten voor de jeugd in deze tijd te organiseren. Veel zaalsport en andere teamsporten kunnen nu niet plaatsvinden. Dit kan wel. Voor de jeugd die Padel nog niet kent zijn deze workshopdagen ook een goede manier om hiermee eens kennis te maken. Wie gewoon eens een uurtje met elkaar sportief bezig wil zijn is natuurlijk ook welkom. We bieden de jeugd een kans om actief te zijn en elkaar op een sportieve manier te ontmoeten.’