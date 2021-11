Paiser Hopsingers geven kerstconcerten in Norg, Roden en Peize

PEIZE – De Paiser Hopsingers geven een serie kerstconcerten! En wel op 10, 11 en 12 december in respectievelijk de Margarethakerk in Norg, Op de Helte in Roden en in de kerk van Peize. De Paiser Hopsingers is een gemengd koor uit, zoals de naam al doet vermoeden, Peize. De muzikanten zingen met veel plezier onder leiding van de enthousiaste dirigent Mark Pepping en ze worden begeleid door het eveneens enthousiaste combo! Inmiddels bestaan de Hopsingers 21 jaar. ‘Ons 20-jarig jubileum konden we helaas niet uitgebreid vieren. Vol goede moed gaan we nu op naar de 25! Ons repertoire is voor elk wat wils. Meestal zijn dit bekende nummers die zo door de jaren heen veelal op de radio en televisie te horen en te zien waren of nog steeds voorbij komen. In september konden wij na lange tijd weer beginnen met onze repetities en is het gelukt om eind oktober een herfstconcert te verzorgen in de Brinkhof in Norg. Het 160-koppige publiek was enthousiast en dit zorgde er mede voor, dat wij als koor ons beste beentje voor hebben gezet en dat we terug konden kijken op een zeer geslaagd optreden. Inmiddels zijn we begonnen met de voorbereiding op onze Kerstconcerten en is het gelukt om weer een mooi programma samen te stellen met bekende en minder bekende Kerstliedjes en liederen die passen in deze tijd van het jaar’.

Nieuwsgierig geworden? Dan kun je vanaf 30 november kaarten voor alle concerten reserveren via: info@paiserhopsingers.nl Voor verdere informatie over de voorverkoop zie elders in dit blad of op www.paiserhopsingers.nl. In verband met de coronaregels wordt er gecontroleerd middels de QR-code.