Paiser Vermoak in maart weer op de planken

PEIZE – In maart barst het theaterspektakel van ’t Paiser Vermoak weer los. Vier avonden lang staat Café Ensing in het teken van ‘Het spook van Kloetenbarg’ van schrijver Henk Roede. De enthousiaste toneelspelers sleutelen al maanden aan het stuk en zijn overtuigd dat ze vier keer een prachtig blijspel kunnen opvoeren.

Net als altijd zullen de toneelvoorstellingen van ’t Paiser Vermoak weer onder auspiciën staan van Volksvermaken Peize. De uitvoeringen prijken al zo lang op de kalender van Volksvermaken, dat ze eigenlijk niet meer weg te denken zijn. En waarom zouden ze er ook mee stoppen? Toneel blijkt in Peize nog steeds razend populair en de voorverkoop is altijd een succes. Ook in maart zullen de zalen weer goed gevuld zijn, wanneer de toneelspelers (allen uit de Peize en omstreken) de bühne zullen betreden.

Leden van Volksvermaken Peize krijgen de mogelijkheid om twee gratis kaarten af te halen. Kaarten voor niet-leden kosten vijf euro per stuk. Leden die besluiten van de kaarten gebruik te maken, hebben daarmee hun lidmaatschap (à tien euro) eruit.

De voorstellingen vinden plaats op zaterdag 7, zondag 8, vrijdag 13 en zaterdag 14 maart in Café Ensing. Dit jaar is dus gekozen voor ‘Het spook van Kloetenbarg’, een blijspel in drie bedrijven geschreven door Henk Roede. De toneelspelers zijn dit jaar Harmanna Geersing, Lenie Been, Tineke Geersing, Nienke Matter, Henk Gritter, Jan Huberts, Joop Bakker, Jacob Bezema en Lenze Hoven. De regisseuse is Pieta van der klei, zij zal ook een kleine rol vervullen. Souffleuse is Linda Dekker.

Plot

‘Een stuk over de vrijgezelle baron van Freutenbeum die van zijn moeder het familiekasteel geërfd heeft. Om het onderhoud te kunnen bekostigen is hij er een hotel in begonnen. Jammer genoeg heeft het het hotel de laatste jaren haast geen gasten gehad. En nou heeft de baron een plan bedacht om meer gasten te trekken.Hij heeft aan de krant verteld dat er een spook ronddwaalt in het kasteel. Hij heeft ook contact gehad met omroep MAX om opnames te komen maken. Zijn plannetje werkt want al snel is het hotel volgeboekt met mensen die dat spook wel eens willen zien. Zo komt de ooit beroemde filmster Marleen Dieter met haar assistente Lotte kijken. Marleen wil graag weer in de publiciteit en hoopt dat dit met behulp van het spook gaat lukken. Toos heeft het artikel niet gelezen maar heeft als verrassing voor haar man Gerrit een vakantie in een kasteel in een prachtige landelijke omgeving geboekt ter gelegenheid van hun 12,5 jarig huwelijk. Het is echter de vraag of Gerit daar zo blij mee is. Joep de paparazzi fotograaf van Roddelpraat komt ook aanwaaien. Zou het hem om het spook gaan of heeft hij andere plannen. Er komt ook nog een oude bekende langs uit het stuk van vorig jaar. Madelief van Monumentenzorg is weer van de partij. Ze is een nieuwe carrière als medium begonnen en probeert op haar manier met het spook in contact te komen, De baron staat er gelukkig niet helemaal alleen voor. Jannes, zijn trouwe huisknecht, loopt ondanks zijn hoge leeftijd nog steeds rond op het kasteel. Hij blijft het moeilijk vinden om te geloven dat de barones-moeder er niet meer is.

Het kasteel is volgeboekt, dus de baron moet iets verzinnen om wat van het spook te laten zien. Gaat hem dat lukken of spookt het wellicht echt in zijn kasteel?’

Lootjes

Net als andere jaren zijn er weer lootjes te verkrijgen bij Café Ensing. Dit zal op 11 maart vanaf 18:00 uur zijn. Verkoop voor leden is vanaf 19:00 uur en voor niet-leden is dat vanaf 19:30 uur.

Wat: uitvoeringen ’t Paiser Vermoak

Wanneer: zaterdag 7, zondag 8, vrijdag 13 en zaterdag 14 maart

Waar: Café Ensing, Peize

Info: www.volksvermakenpeize.nl of info@volksvermakenpeize.nl.