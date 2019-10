Pand voormalige sterrenwacht te huur

RODEN – Een uniek pand staat te huur: het gebouw van de voormalige sterrenwacht in Roden. Het ICT-bedrijf StarTel, dat er bijna 25 jaar gevestigd was, gaat verhuizen naar Drachten. En daarmee komt de bijzondere locatie dat verscholen ligt in het Mensingebos leeg te staan. Volgens makelaar Van Hoogen-Roden die het gebouw in portefeuille heeft, is het de ideale locatie voor een educatiecentrum, creatieve kantoorruimte, opleidingscentrum of zelfs een medisch-gerelateerd bedrijf.

De sterrenwacht werd in 1965 geopend door de Rijksuniversiteit in Groningen en is vernoemd naar hoogleraar Jacobus Cornelius Kapteyn (1851-1922) uit Groningen. Het werd gebruikt als opleidingscentrum voor astronomiestudenten. Ook werden er meetinstrumenten gemaakt en getest. De telescooponderdelen werden over de hele wereld verkocht. In 1996 werd het pand verlaten door de astronomen. Daarna deed het dienst als kantoor. Wie het pand wil huren, moet wel 85.000 euro per jaar aftikken. Daarbovenop komen nog de servicekosten van 1.000 euro per maand voor het onderhoud aan onder andere het terrein en tuinen en het schoonmaken van de koepels. (Foto’s: Han Nieboer/Assurantiën & Makelaardij Van Hoogen-Roden)