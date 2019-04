Parels van het Westerkwartier op Tweede Paasdag van start﻿

STREEK – Na tien jaar met veel succes Ei Ei Westerkwartier te hebben georganiseerd, vond de Ondernemers Vereniging Toerisme Westerkwartier, de organisatie achter Ei Ei Westerkwartier, het tijd voor iets nieuws.

Jan Oomkes, voorzitter van de vereniging vertelt; “Ei Ei Westerkwartier was altijd op Tweede Paasdag. Een dag waarop veel bedrijven meestal dicht zijn, maar voor dit evenement gooiden ze de deuren met liefde open. Juist om te laten zien wat voor moois het Westerkwartier te bieden heeft. Datzelfde willen we nu laten zien met meerdere themaroutes, die gezamenlijk de ‘Parels van het Westerkwartier’ vormen. De kick-off hiervan is op Tweede Paasdag, wanneer de route officieel door burgemeester Koos Wiersma van de gemeente Westerkwartier en een nog bekend te maken ‘mystery guest’ in gebruik genomen wordt. In totaal zijn er tien themaroutes door het hele Westerkwartier, die in tegenstelling tot Ei Ei Westerkwartier niet alleen met Pasen te rijden zijn, maar alle dagen van de week. De routes zijn in samenwerking met Folkersma Routing en Signn en de Ondernemers Vereniging en Toerisme Westerkwartier gemaakt. Het bedrijf Folkersma uit Marum legt jaarlijks 6.000 kilometer recreatieve routenetwerken aan en heeft de zorg voor meer dan 25.000 kilometers fiets-, vaar- en wandelroutes. Daarnaast plaatsen zij de bordjes bij deze routes door het hele land. “Elke route heeft een eigen thema en vertelt een eigen verhaal. Dan kun je denken aan wierden, monniken, borgen en leven van het land.” vertelt Jan verder. “Er zitten ook speurtocht-routes bij, voor de kinderen. Bedrijven die deelnemen aan de route zijn te herkennen aan de ‘Parels in het Westerkwartier’ beachflags. We hebben tevens een paar zogenaamde ‘Onthaalpunten’. Dit zijn de bedrijven die bijna altijd open zijn, voldoende parkeergelegenheid hebben, een gastentoilet, wifi en oplaadpunten voor de elektrische fiets. Er zijn toch steeds meer mensen die op de elektrische fiets het gebied in gaan. Dan is het wel zo prettig dat je niet met een lege accu komt te staan.” De routes zijn te vinden in het ‘Parels van het Westerkwartier’ rijk geïllustreerde gidsje Deze is eveneens vanaf 22 april voor 5 euro al te koop bij de deelnemende bedrijven. “Maar er is ook een ‘belevings-app’ ontwikkeld. Gedurende de route worden de verhalen van het gebied dan met je gedeeld. Deze verhalen zijn ingesproken door Marieke Klooster en Arno van der Heyden. Die doen dat heel leuk. De gids én app zijn beiden in drie talen, in het Duits, Engels en Nederlands. Het boekje is trouwens eveneens in die drie talen geschreven. Deze app zal ook 22 april live gaan.” De officiële start is in CazemierBoerderij in Tolbert. De routes zijn per fiets, auto of wandelend te volbrengen. Enkele parels van het Westerkwartier zijn; Natuurcamping Lettelbert, Bezoekerscentrum Niehove, Fruitteeltbedrijf Oudebosch Niehove, Fiets- en Garagemuseum Birza in Zuidhorn, MuseumPlein Grootegast, Heirhuys Visvliet en Aardbeien & aspergekwekerij Poelman. Hotel Aduard en Kruisweg Marum zijn één van de onthaalpunten, waar men terecht kan voor een kopje koffie, of het opladen van de elektrische fiets. Meer informatie over Parels in het Westerkwartier is te vinden op de Facebookpagina www.facebook.com/parelsinhetwesterkwartier.