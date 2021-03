RODEN – Het ooievaarsstel dat ieder jaar nestelt op de schoorsteen van havezate Mensinge in Roden is vroeg terug dit jaar. Nu al werden ze gespot tijdens het paringsritueel, terwijl dit normaal ongeveer een maand later gebeurt. Doorgaans leggen ooievaars 3 tot 5 eieren, die 33 dagen worden bebroed. Binnenkort zijn waarschijnlijk weer jonge ooievaars te bewonderen bij Mensinge.

Foto: L. Pomper, Roden.