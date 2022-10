Parkeren bij Schiphol Airport

Zodra u eenmaal uw vakantiereis of zakenreis hebt geboekt, dient u ook nog na te denken over de reis naar de luchthaven van vertrek. Dit kan per taxi, met het openbaar vervoer, of zelf met uw eigen auto. Wanneer u voor de laatste optie kiest, dan moet u waarschijnlijk ook uw auto parkeren.

De grootste luchthaven van het land, Schiphol, is een voor de hand liggende keuze voor uw vliegreis. De parkeermogelijkheden bij Schiphol kunnen de drukte van de luchthaven, wat nu zeer actueel is, goed aan. Maar dit betekent dat er enorm veel mogelijkheden zijn.

Deze parkeermogelijkheden worden nader toegelicht in dit artikel. Zo weet u na het lezen hoe u kunt parkeren, waar u kunt parkeren en wat voor tarieven hieraan gebonden zitten.

Het parkeeraanbod online vergelijken

Het is altijd verstandig om producten of diensten te vergelijken. Zo vindt u de beste service of kwaliteit, voor de beste prijs. Ook in het geval van parkeren bij een vliegveld is dit zeer relevant. Er zijn meerdere platformen te vinden die dit mogelijk maken, zoals Vliegenenparkeren.nl.

Selecteer de luchthaven en reisdata

Deze platformen werken doorgaans hetzelfde. U selecteert de juiste luchthaven, dus Schiphol parkeren, en vervolgens uw reisdata en -tijden. De beschikbare parkeermogelijkheden worden getoond en u kunt de vergelijking starten.

De verschillende parkeermethoden

Voor u goed kunt vergelijken, is het handig om te weten wat de verschillende parkeermogelijkheden betekenen. Er zijn drie verschillende methoden van parkeren; shuttle parkeren, valet parkeren en parkeren op loopafstand. Meer informatie over deze parkeermethoden vindt u hieronder.

Vergelijken en reserveren

Wanneer u meer inzicht hebt in de parkeermethoden kunt u de vergelijking écht starten. Hier kunt u filteren of sorteren op zaken die voor u belangrijk zijn. Uiteindelijk selecteert u de gewenste parkeerplaats en reserveer u deze online. Zo hebt u gegarandeerd een plek, en dat voor een scherpe prijs.

De verschillende parkeermethoden toegelicht

Er werden al drie verschillende parkeermethoden genoemd. Ieder van deze parkeermethoden heeft een uniek proces met zijn eigen karakteristieke voor- en nadelen. Hieronder wordt ieder van deze parkeermethoden uitgebreid beschreven.

Parkeren met een shuttleservice

Wanneer u kiest voor een shuttleservice dan parkeert u uw auto op het betreffende parkeerterrein. Vervolgens wordt u naar de luchthaven gebracht in een van de shuttlebusjes van de parkeeraanbieder. Bij terugkomst wordt u opgehaald vanaf de luchthaven en weer teruggebracht naar het parkeerterrein.

Voordelen: Voordelig en vaak mogelijk autosleutels zelf mee te nemen.

Nadelen: Tijdsintensief en eventueel wachttijden.

Parkeren met een valetservice

Wanneer u kiest voor een valetservice dan rijdt u direct naar het luchthaventerrein. Onderweg neemt u telefonisch contact op met de betreffende parkeeraanbieder en bij aankomst staat er een chauffeur op u te wachten. Deze chauffeur doorloopt een inname inspectie en parkeert vervolgens uw auto, terwijl u lopend door kunt naar de vertrekhal. Bij terugkomst wordt u auto weer teruggereden naar het luchthaventerrein en hier krijgt u dus uw auto weer terug.

Voordelen: Snelle, comfortabele en luxe manier van parkeren.

Nadelen: Iemand anders rijdt in uw auto en doorgaans prijzig.

Parkeren op loopafstand

Wanneer u kiest voor een parkeerplaats op loopafstand dan parkeert u simpelweg uw auto en kunt daarna te voet door naar de luchthaven. Wanneer u gereserveerd heeft dan betreedt u het parkeerterrein normaal gesproken via kentekenherkenning of een QR-code. Zonder reservering dient u bij terugkomst te betalen bij een betaalautomaat.

Voordelen: Snelle en gemakkelijke manier van parkeren.

Nadelen: Normaal gesproken de duurste parkeeroptie bij luchthavens.

Meer informatie over de parkeertarieven

Nu alle informatie omtrent het proces van vergelijken, reserveren en parkeren duidelijk is, is er nog een belangrijk aspect wat verheldering nodig heeft; de tarieven. Het is echter lastig om een specifieke prijs te geven, omdat de tarieven onderhevig zijn aan verschillende variabelen.

Allereerst zijn de prijzen seizoengevoelig, dit is niks nieuws in de travel-branche. Net als bijvoorbeeld vliegtickets zijn de kosten tijdens vakantieperiodes hoger dan daarbuiten, dit kan voor een week parkeren tientallen euro’s schelen.

Daarnaast verschillende de parkeertarieven per parkeermethode en natuurlijk per parkeeraanbieder. Normaal gesproken is een shuttleservice het goedkoopst en zijn een valetservice of een parkeerplaats op loopafstand de duurste opties.

De beste manier om erachter te komen, is het vergelijkingsproces te starten en eenmaal gevonden uw ideale parkeerplaats te reserveren!