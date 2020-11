RODEN – Afgelopen maandag werd bij de Scheepstraschool in Roden een nieuw bord onthuld. Hierop staan alle gezamenlijke gebruikers en organisaties afgebeeld, die de Scheepstraschool tot een bruisend geheel maken. Van Welzijn in Noordenveld tot aan de Schaakclub: de Scheepstraschool biedt plaats aan vele organisaties en verenigingen. Het spiksplinternieuwe bord werd met inachtneming van de geldende regels in gebruik genomen en is te bewonderen aan de Schoolstraat 1 te Roden.