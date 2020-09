Pascal Souisa viskampioen bij Hengelclub Roden

RODEN – Onlangs heeft Hengelclub Roden het jaarlijks kampioenschap van Roden gevist. Ondanks de strakke wind in het vis gebied waren de vangsten zeer goed. De 17 deelnemers vingen in totaal 1674 vissen. Algemeen kampioen is Pascal Souisa met 176 stuks geworden. Tweede met 175 stuks is Wim Roede geworden. Derde met 167 stuks werd Arie Amsing.

Voor het eerst werd er dit jaar ook een poedelprijs voor de laatste prijs uitgereikt.

Deze eer was voor Sam Niemeijer, hij wist 44 stuks te vangen.

Ondanks speciaal (geheim) voer was dit te weinig voor een hoge klassering.