Patrick van der Duin;voorzitter Sportstimulering Noordenveld

‘Op zaterdag 25 januari 2020 vindt alweer het Sportgala van Noordenveld plaats. Achter de schermen wordt hier druk aan gewerkt en vandaag maken wij in De Krant de nominaties bekend. Ieder jaar is het weer een puzzel om een shortlist voor elkaar te krijgen, maar het is de jury gelukt.

Als voorzitter van Sportstimulering Noordenveld is dit toch wel één van de belangrijkste evenementen van het jaar. Het jaarlijks eren van onze sporthelden, is nog steeds heel belangrijk.

Verder isSportstimulering Noordenveld altijd heel belangrijk geweest. De vele activiteiten en evenementen die zij organiseert, lopen nog steeds goed. Voorbeelden hiervan zijn niet alleen het Sportgala maar ook de Avond4Daagse en het Klaverblad van Noordenveld. De vooruitgang heeft echter een tijdje stil gestaan. De bestaande evenementen liepen weliswaar goed, maar het wordt tijd voor uitbreiding. De vraag is: hoe maken we het weer groter? Daar ga ik mij als voorzitter mee bezig houden.

Een bestuurlijke geschiedenis heb ik niet. Maar als topsporter heb ik in de regio wél ervaring. Eén van mijn taken als voorzitter wordt het onderhouden van contact met de gemeente. Het scheelt dat ik de burgemeester en wethouder Westendorp ken. Daarnaast kennen de mensen mij. Hierdoor maak ik binnen de sportwereld makkelijk contact en dat is, denk ik, belangrijk voor Sportstimulering.

Zelf staat het fietsen bij mij tegenwoordig op een iets lager pitje. Vorig jaar besloot ik om het niveau wat ik op dat moment fietste, achter mij te laten. Ik was semi-prof en verdiende mijn geld met de sport. Dat is nu niet meer het geval. Ik fiets nog steeds en als ik ergens aan deelneem, dan wil ik winnen. Bij de Noordelijke Wielervereniging Groningen zit ik op mijn plek. Daarnaast richt ik me momenteel op mijn maatschappelijke carrière. Daar past dit voorzitterschap goed bij.

De komende tijd zullen wij nog druk zijn met de organisatie van het Sportgala. Vergeet vooral niet te stemmen op uw favoriet, via www.sportgalanoordenveld.nl. En kom natuurlijk op 25 januari naar De Pompstee voor dit mooie sportevenement!’